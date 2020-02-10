جلسات پرفیض درس و بحث مرحوم طبرسی به یادماندنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله العظمی مکارم به مناسبت رحلت آیت الله نورالله طبرسی عضو مجلس خبرگان و نماینده سابق ولی فقیه در استان مازندران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خبر رحلت حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای طبرسی (رضوان الله تعالی علیه) مایه تأسف و تأثر شدید گردید. این عالم فرزانه سالیان دراز در ساری و نقاط دیگر مازندران به نشر احکام اسلام و دفاع از مکتب اهل بیت (علیهم السلام) مشغول بود. مدت مدیدی در مسند نماز جمعه به خدمت اشتغال داشت و جلسات پرفیض درس و بحث او به یادماندنی است.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به مردم مازندران و جامعه روحانیت آن خطّه و بیت شریف آن بزرگوار تسلیت عرض می‌نمایم. خداوند روح او را با ارواح محمد و آل محمد (علیهم السلام) محشور گرداند و به بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید.