تلاش دشمن برای القای نبود دموکراسی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر اطلاعات و مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی ظهر امروز در جلسه شورای اداری که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه سه مقوله سلامت، صحت و امنیت در بیانات امام سجاد (ع) مکمل هم آمده است، اظهار کرد: مسئولان باید به این سه مورد توجه ویژه‌ای داشته باشند و تلاش کنند سلامت و امنیت علاوه بر جسم جامعه، روح آن را نیز در برگیرد.

مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی با اشاره به اینکه اجرای عدالت، اصلی‌ترین هدف از انبیا در جامعه بوده است، افزود: اگر تعاملات و روابط در جامعه در چارچوب‌های غلط شکل بگیرد، نباید انتظار داشت در چنین جامعه‌ای عدالت محقق شود.

وی با تأکید بر اینکه رشد جوانب معنوی جامعه درگرو سلامت و صحت جامعه است، تصریح کرد: یکی از اهداف انقلاب اسلامی، ایجاد سلامت، امنیت، رشد و بالندگی در جامعه بوده و هست لذا تا اخلاق و خودسازی محور نباشد، مشکلی در کشور حل نخواهد شد.

مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی ادامه داد: دشمن با بد جلوه دادن وضعیت کشور خواهان جبران عقب‌ماندگی خود از جمهوری اسلامی ایران است. ایران در بسیاری از معادلات جهانی وضعیت بسیار خوبی نسبت به دشمن دارد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت یکی از شاخصه‌های قدرت محسوب می‌شود، ابراز کرد: کشور عربستان با هزینه‌های بسیار زیاد از کشورهای مختلفی ازجمله آمریکا، تجهیزات خریداری می‌کند اما بازهم در منطقه با کوچک‌ترین حرکتی احساس ناامنی می‌کند.

مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی با تأکید بر اینکه امنیت در کشور ما ذاتی است، افزود: این امنیت ذاتی، زمانی محقق می‌شود که تجهیزات، ساخت همان کشور باشد، لذا دلیل قدرت ایران نیز به خاطر تولید تجهیزات داخلی است.

وی با اشاره به قدرت ایران در منطقه، ادامه داد: امروز ایران به حدی از قدرت رسیده که می‌تواند برای آمریکا شرط بگذارد. در حال حاضر انقلاب اسلامی، الگوی دیگر کشورهای دنیا شده است. اسرائیل که زمانی در فکر فرات و نیل بود، امروزه فقط به محدوده سرزمین‌های اشغالی راضی است چراکه در اطراف خود، دولت‌هایی دارد که انقلاب اسلامی را الگوی خود قرار داده‌اند.

مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی افزود: دشمن برای شکست ما به تحریم‌های همه‌جانبه متوسل شده است اما در این نقشه خود نیز با شکست روبه‌رو است.

وی با بیان اینکه طرح معامله قرن طرحی شکست خورده است، ابراز کرد: دشمن می‌خواهد با القای نبود دموکراسی در ایران، شکست‌های مفتضحانه خود در بسیاری از زمینه‌ها را جبران کند، اما شدنی نیست لذا با سرد کردن مردم از انتخابات می‌خواهد ریشه انقلاب را بخشکاند.