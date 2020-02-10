اعلام برنامه جدید تالارهای نمایشی تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش مجموعه تئاتر شهر، با پایان یافتن اجرای آثار نمایشی به صحنه رفته در چارچوب سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، شش اثر نمایشی جدید در تالارهای مختلف تئاترشهر میزبان مخاطبان خواهند بود.

نمایش «قهوه قجری» با نگاهی به نمایشنامه «هملت» ویلیام شکسپیر و نویسندگی و کارگردانی آتیلا پسیانی از روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ساعت های ۱۹ و ۲۱ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان در تالار اصلی به صحنه می رود. در این نمایش (به ترتیب حروف الفبا) اصغر پیران، نوید جهان‌زاده، روح الله حق‌گوی لسان، هوتن شکیبا، نوید محمدزاده به عنوان بازیگری حضور دارند.

«بچه» عنوان نمایش جدید دیگری به نویسندگی نغمه ثمینی و کارگردانی افسانه ماهیان است که از روز یکشنبه ۲۷ بهمن در تالار چهارسو روی صحنه می رود. فاطمه معتمد آریا، سعید چنگیزیان، شیوا فلاحی بازیگران این اثر نمایشی هستند که از ساعت ۱۹:۳۰ به مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۵ هزار تومان پذیرای مخاطبان است.

در تالار قشقایی هم نمایش جدید دیگری با نام «تنها خرچنگ خانگی لای ملاقه ها خانه می کند، اتللو» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی از روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ساعت ۱۹ با مدت زمان ۱۰۰ دقیقه قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز می کند. در این نمایش اصغر همت، ناهید مسلمی، غلامرضا فرج زاده، ایمان اشراقی، مسیح کاظمی، منصور صوفی، گاتا عابدی به عنوان بازیگر حضور دارند.

نمایش «سه شنبه های لعنتی» به نویسندگی و کارگردانی محمد مهدی خاتمی نیز از روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ساعت ۱۹:۴۵ به مدت زمان ۶۵ دقیقه ، قیمت بلیت ۳۵ هزار تومان و بازی محسن افشار، مانلی حسین پور، سروش طاهری، شهرام مسعودی، اتابک نادری، نسرین نکیسا در تالار سایه روی صحنه می رود.

«یه گاز کوچولو» نیز دیگر نمایش جدید تالار سایه به نویسندگی فرزانه سهیلی و کارگردانی فقیهه سلطانی است که از روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ساعت ۱۸، به مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۵ هزار تومان اجرای خود را آغاز می کند. (به ترتیب حروف الفبا) گیلدا حمیدی، شهروز دل افکار، افشین غیاثی، مهسا مهجور، نورا هاشمی در این نمایش به عنوان بازیگر حضور دارند.

در کارگاه نمایش نیز نمایش « الویرا۲۰۲۰ » نوشته بریژیت ژاک، کارگردانی بابک کریمی و بازی بابک کریمی، مهدخت مولایی، آریا تقی پوریان، علیرضا مجیدی از روز ۲۷ بهمن ماه اجرای خود را آغاز می کند. این نمایش از تاریخ یاد شده ساعت ۱۸به مدت زمان ۶۰ و قیمت بلیت ۲۵ هزار تومان پذیرای مخاطبان است.