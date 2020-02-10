مراقبت از انقلاب وظیفه همه اقشار جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر مهدی طاهری ظهر دوشنبه در همایش دختران انقلاب، اسوه‌های انقلاب بیان کرد: امام خمینی (ره) وقتی انقلاب کرد فرمودند که ما برآنیم که انقلاب اسلامی را به سرتاسر جهان صادر کنیم و پرچم لا اله الا الله را در سرتاسر دنیا به اهتزاز درآوریم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: نعمت‌های بسیاری خداوند در کشور به برکت خون شهدا و رهبری امام به ما لطف کرده است.

وی بیان کرد: مراقبت از انقلاب موجب رو سفیدی ما در زمان قیامت است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پاسداری از انقلاب وظیفه تمام اقشار جامعه است و باید در این مسیر حرکت کنیم.

همایش دختران انقلاب، اسوه‌های انقلاب با حضور نخبگان دانش آموز دختر دبیرستان‌های دوره دوم و با حضور دو نفر از خواهران مبلغ از کشور نیجریه و سوئد برگزار شد.