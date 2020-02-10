محموله میلیاردی قاچاق در دلیجان توقیف شد/ کشف ۷ تُن گردوی قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی در این باره گفت: مأموران انتظامی شهرستان دلیجان در تحقیقاتی از تردد یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق از محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع شده و با انجام یک برنامه ریزی عملیاتی موفق به شناسایی و توقف آن شدند.

وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از این خودروی توقیفی، ۷ تن و ۳۵۵ کیلوگرم گردو، بادام هندی، و بادام درختی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به حرکت این خودروی توقیفی از یکی از استان‌های جنوبی به مقصد تهران اظهار داشت: از سوی کارشناسان اداره پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی، ارزش این محموله قاچاق در حدود ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

مفخمی در پایان با تأکید بر عزم راسخ پلیس استان در مبارزه با مفسدان اقتصادی از تولید تا توزیع افزود: در این عملیات یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.