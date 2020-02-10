به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش حدود یک متر برف در ارتفاعات شهرستان مرزی آستارا که از شب گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد، بازگشایی راه روستاهای کوهستانی و تسهیل خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی در دستور کار ستاد مدیریت بحران شهرستان مرزی بندر آستارا قرار گرفت و در همین رابطه تشدید بارش برف همراه با کولاک موجب مسدود شدن گردنه حیران در جاده اردبیل - آستارا شد.

سهل انگاری در انجام وظایف از سوی دستگاه ها پذیرفتنی نیست

فرماندار آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ماشین آلات سنگین و کمک دار خود را در اختیار ستاد مدیریت بحران و اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آستارا قرار دهند تا به سرعت به بازگشایی راه‌های روستایی و تثبیت تردد در راه‌های اصلی و فرعی اقدام شود.

حسن رستم زاد با بیان اینکه سهل انگاری در انجام وظیفه از هیچ مسئولی پذیرفته نیست و پیمانکاران بخش خصوصی مطابق قانون، در شرایط بحرانی باید امکانات خود را در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار دهند، افزود: ممنوعیت تردد کامیون‌ها و خودروهای سنگین در گردنه حیران، جلوگیری از قطع شدن آب، برق، گاز و تلفن مشترکات شهری و روستایی، سوخت رسانی مستمر به روستاها، آماده باش مراکز درمانی و فعالیت مستمر نانوایی در شرایط فوق کاملاً ضروری است.

وی، ادامه داد: مرخصی مسئولان دستگاه‌های اداری تا پایان برف لغو است و همه مسئولان و مدیران باید در دسترس باشند.

لزوم استفاده از زنجیر چرخ در محورهای کوهستانی آستارا

رمضان دانش رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر از الزامی بودن زنجیر چرخ در گذر از گردنه حیران، ادامه برفروبی و نمک پاشی جاده‌ها و نیاز به چند دستگاه لودر و برفروب برای بازگشایی راه‌های روستایی خبر داد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به نانوایی‌های آستارا برای تأمین به موقع سهمیه آرد و پخت طبق برنامه نانوایی، اعلام عمومی شده است، اظهار کرد: در این رابطه مشکلی وجود ندارد.

محسن آهنی، گفت: راه شهرک صنعتی آستارا نیز به علت برف مسدود شده است و باید برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی واحدهای فعال در آن، برفروبی و باز شود.

توجه به پرندگان و حیوانات از سوی شهروندان در هوای برفی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارش برف و برودت هوا باعث پناه بردن برخی پرندگان و حیوانات به مناطق روستایی و زیستگاه‌های انسانی شده است و باید با تأمین غذا و خودداری از شکار آنها، با جانوران مهربان باشیم، اظهار کرد: با کاهش دما طی روزهای گذشته، حیوانات برای تأمین غذا با مشکل مواجه شده‌اند.

مصطفی فلاح مجاور، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه جاندار مصدوم، مراتب را به نیروهای یگان حفاظت محیط زیست آستارا اطلاع دهند.

مسدود شدن راه ۳۶ روستای شهرستان آستارا

بخشدار مرکزی آستارا در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راه ۳۶ روستای کوهستانی آستارا به علت بارش شدید برف از دیشب مسدود شده است، اظهار کرد: بارش برف در مناطق جلگه‌ای و کوهستانی آستارا از دیشب موجب کندی رفت و آمد وسایل نقلیه و بسته شدن راه ۳۶ روستای بخش مرکزی و لوندویل آستارا شد.

بابک باستانی، افزود: هم اکنون تمامی راه‌های روستایی مناطق کوهستانی این شهرستان به دلیل بارش شدید برف مسدود است.

وی ادامه داد: ۲۱ روستا در بخش مرکزی شهرستان آستارا با مشکل تردد وسایل نقلیه مواجه است.

تلاش برای بازگشایی راه‌های روستایی

بخشدار لوندویل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز مشکلات عبور و مرور در این بخش گفت: هم اکنون راه ۱۵ روستای بخش لوندویل بسته شده است.

توحید کرم زاده، افزود: تلاش‌ها برای بازگشایی مسیر راه‌های روستایی ادامه دارد.