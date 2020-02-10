آموزش مراقبت و پیشگیری از بیماری کرونا در دشتی ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر دوشنبه در جلسه پدافند غیر عامل شهرستان دشتی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم جهت پیشگیری از بیماری کرونا در سطح شهرستان انجام دهند، اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان با حضور در مراکز نظامی و انتظامی به آموزش‌های لازم را ارائه دهد.

وی افزود: انتظار داریم مجموعه بهداشت شهرستان آموزش‌های لازم در این زمینه برای پیشگیری به مردم ارائه دهد تا آنها در جریان امر قرار بگیرند.

نادری با تاکید بر اینکه مراقبت در حوزه سلامت امری مهم است، اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند با شبکه بهداشت همکاری لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه شبکه بهداشت از ظرفیت فضای مجازی جهت اطلاع رسانی به مردم استفاده کند، گفت: باید از ورود ملوانان به شهرستان مواظبت لازم به عمل آید.