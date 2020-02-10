دستگیری دو برادر به جرم تخریب رستوارنی در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی محمدی، گفت: در پی تخریب رستورانی در غرب تهران در هفته گذشته که منجر به دستگیری یکی از عوامل آن شده بود، تلاش ماموران پلیس برای شناسایی سایر عوامل این تخریب ادامه یافت.

وی افزود: با سرنخ و اطلاعاتی که از فرد دستگیر شده به دست آمد مخفیگاه دو متهم دیگر این پرونده در حوالی یافت آباد شناسایی و پس از هماهنگی قضائی شامگاه روز گذشته بیستم بهمن ۹۸، تیمی از ماموران پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی به محل اختفا این افراد اعزام و موفق شدند در یک عملیات پلیسی هر دو متهم را در حالی که قصد فرار داشتند دستگیر و برای ادامه تحقیقات و بازجویی های اولیه به پلیس امنیت انتقال دهند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: هر دو متهم برادر و سابقه دار هستند و پس از مواجهه با مستندات موجود به جرم خود اعتراف و دلیل انجام این اقدام مجرمانه را اختلاف شخصی با تعدادی دیگر از دوستان سابقشان که در این رستوران حضور داشتند عنوان کردند.

رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی پایتخت در پایان با اشاره به اینکه این دو برادر برای سیر مراحل قضائی پرونده به دادسرا معرفی شدند، خاطر نشان کرد: تلاش برای دستگیری سایر عاملان این درگیری همچنان در دستور کار پلیس قرار دارد.