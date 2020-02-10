به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع دائمی آموزشگاههای استان چهارمحال و بختیاری و نمایشگاه توانمندی آموزشگاههای آزاد بعد ازظهر دوشنبه طی مراسمی با حضور مسئولان افتتاح شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان چهارمحال و بختیاری در آئین افتتاحیه ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار داشت: به اصناف مختلف برای حضور در این مجتمع پیشنهاد داده شد اما با وجود تلاشهای شهرداری و شورای شهر شهرکرد اقدامات بی نتیجه ماند و در نهایت در در جلسات متعدد مقرر شد تا حدود ۶۰ آموزشگاه آزاد در این مجتمع واقع در چهارراه بازار مستقر شوند.
قهرمان آماره گفت: این امر موجب کمک به آبادانی شهر شهرکرد و رونق شهر است که خوشبختانه در حال حاضر این ۶۰ آموزشگاه استقرار یافتند.
وی ادامه داد: وظیفه فنی و حرفهای ارائه خدمات آموزشی است که با حضور آموزشگاهها در این مجتمع یک مجموعه کامل از آموزشهای مهارتی ارائه خواهد شد که افراد متقاضی هنگام مراجعه تنوع بالایی را مشاهده خواهند کرد و میتوانند انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه این امر پایه و اساس درستی برای آینده خواهد بود، تاکید کرد: اکنون بیش از ۲۰۰ آموزشگاه در سطح استان داریم که برای مابقی آموزشگاهها نیز اعلام آمادگی برای استقرار در این مجتمع را داریم.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در کنار آموزشگاه نمایشگاه هم وجود دارد که همزمان محصولات تولیدی را به نمایش میگذارند.
آماره تاکید کرد: فنی حرفهای استان دارای توانایی بسیاری بوده و اقسام رشتهها را در حد کارشناسی ادامه خواهد داد.
سرپرست اداره مؤسسات کارآموزی و مشارکتهای مردمی اداره کل آموزشهای فنی و حرفهای استان گفت: به دنبال هستیم با توجه به حوزه و رسالتهای کاری، رسالت خود را در بخش دولتی و غیر دولتی نشان دهیم.
مجید محمدیان ادامه داد: به دنبال تعامل با شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری شهرکرد برای رونق آموزشگاهها هستیم.
به گزارش مهر، نمایشگاه توانمندی آموزشگاههای آزاد استان از امروز به مدت چهار روز در مجتمع مهرگان چهار راه بازار فعال است.
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