به گزارش خبرنگار مهر، مهران کفاش بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران کاشانی با اشاره با رونمایی از دو طرح راهسازی در کاشان اظهار داشت: برای این دو پروژه اعتباری بالغ بر ۴۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه باند دوم جاده کاشان- برزک- ورکان (گردنه نابر) به طول ۶ کیلومتر یکی از این طرح‌های راه‌سازی بود، ابراز داشت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

معاون حقوقی وزیر راه و شهرسازی طرح افتتاح از ۱۵ کیلومتر جاده دو بانده کاشان- اردستان را دیگر طرح بهره‌برداری شده دانست و تصریح کرد: مقدار اعتبار اختصاص یافته به این طرح نیز ۲۱۰ میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به وجود برخی از مشکلات در راههای مواصلاتی بین کاشان و قم خاطرنشان کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و اختصاص اعتبار برای روشنایی اتوبان امیرکبیر مشکل روشنایی این‌ محور مواصلاتی به زودی مرتفع و آسفالت آن هم‌ بهسازی می‌شود.

کفاش همچنین با اشاره به افتتاح بیش از سه هزار کیلومتر راه شهری در سال جاری تاکنون اذعان داشت: در این مدت بیش از هزار کیلومتر راه روستایی نیز به بهره برداری رسیده است که سعی می‌کنیم این مقدار را دو برابر کنیم.

وی با بیان اینکه اولویت وزارت راه و شهرسازی در سال آینده تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است، تاکید کرد: اعتبار برای تکمیل این‌پروژهها به خصوص پروژه‌های دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در بودجه سال آینده پیش بینی‌شده است.

معاون وزیر راه با اشاره به اجرای طرح اقدام ملی مسکن بیان داشت: تا پایان دولت‌ بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی‌به واجدین شرایط تحویل داده می‌شود.