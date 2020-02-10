ترافیک خودروهای سنگین از محور ازنا-شازند حذف شود/وقوع حوادث متعدد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیان پور امروز دوشنبه در مراسم پایان بازسازی راه آهن محور جنوب با اشاره به اینکه استانداردهای زیرسازی راه آهن در منطقه لرستان ارتقا یافته است و در نهایت بهره وری و سرعت حرکت قطارها افزایش یافته است، اظهار داشت: سالن مسافری راه آهن دورود تمام شده و با یکسری اقدامات جزئی می‌تواند هرچه سریع‌تر به بهره برداری برسد و خدمات بهتری به مردم ارائه شود.

وی با بیان اینکه شرکت تراورس در راه آهن، از شرکت‌های اصل ۴۴ بوده و معمولاً پرسنل آن حقوق‌های عقب افتاده ۵ ماه دارند، تصریح کرد: اگر امکانش باشد این شرکت به راه آهن برگشت شود، الان حقوقی که پرسنل دریافت می‌کنند بعد از ۵ ماه دریافت می‌شود و حداقل دریافتی است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این بازگشت انجام شود اقدام خوبی است، شرکت تراورس باید از طریق سازمان خصوصی سازی به دولت بازگشت شود. این عزیزان بیشترین زحمت را در نگهداری خطوط راه آهن می کشند و برگشت شرکت به دولت خواسته حدود ۷ هزار پرسنل این شرکت است.

کیان پور با تاکید بر اینکه راه آهن دورود- خرم آباد- اندیمشک یک حلقه مفقوده است که باید تکمیل شود، افزود: لازم و ضروری است با قرارگاه خاتم به توافق برسید و این کار احداث راه آهن سریع‌تر انجام شود.

وی با اشاره به اینکه از مطالبات اساسی مردم پروژه چهاربانده کردن جاده ازنا- شازند است، گفت: الان ترافیک روزانه این محور بیش از ۷ هزار وسیله نقلیه است، حداقل ترافیک ماشین سنگین این محور حذف شود؛ روز نیست که در این محور حادثه نداشته باشیم.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر زمان که محور چهاربانده شد ترافیک ماشین سنگین به آن اضافه شود، تصریح کرد: روزانه تا ۲۵۰۰ دستگاه خودرو شوتی در این جاده تردد می‌کنند و تصادفات آنها یک مشکل اساسی شده اند و داغ سنگینی بر دوش خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.

کیان پور گفت: ۳۶ کیلومتر از این محور در حوزه لرستان و در قالب ۷ پیمانکار دارد کارش انجام می‌شود و ۱۸ کیلومتر آن می‌تواند تا دو ماه آینده افتتاح شود.