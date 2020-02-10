احتمالا انتخابات امسال به رکورد ٩٠٠ میلیون رای می رسیم

جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان، بررسی صلاحیت ها را طی دو مرحله و مطابق با تقویم زمان بندی انتخابات انجام خواهد داد.

رییس ستاد انتخابات کشور هم چنین با اشاره به اینکه طبق قانون، آخرین مرحله بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان، ۲۲ بهمن ماه ۹۸ پایان می پذیرد، اظهار داشت: در روز ۲۳ بهمن ماه، فهرست نهایی نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تفکیک حوزه های انتخابیه و به صورت رسمی منتشر خواهد شد.

وی در رابطه با تعداد صندوق های رأی پیش بینی شده در سراسر کشور برای انتخابات پیش رو عنوان کرد: تعداد صندوق های رأی حدود ۵۵ هزار صندوق است و شعب به دستگاه احراز هویت رأی دهندگان به صورت الکترونیک مجهز هستند.

عرف در بخش دیگری از این گفتگو با تأکید بر اینکه از نظر فرایندهای اجرایی و برگزاری انتخابات، منطبق بر تقویم زمان بندی انتخابات عمل کرده ایم، اظهار داشت: تمامی اقلام لازم برای برگزاری انتخابات تهیه و به استان های سراسر کشور ارسال شده است. هم چنین با تأکیدی که در این دوره بر ضرورت آموزش تمامی مجریان انتخابات وجود داشت، آموزش تخصصی مجریان انتخابات به شکل کامل انجام شده و پایان یافته است.

رییس ستاد انتخابات کشور در بخش دیگری از گفتگو در خصوص ابلاغ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این قانون در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط ریاست محترم جمهور به وزارت کشور ابلاغ شد؛ لذا ستاد انتخابات کشور قانون را برای اجرا به ستادهای انتخابات استانها و فرمانداران و بخشداران ابلاغ نمود که تا تاریخ ۲۴/‏۱۱/‏۹۸‬ کلیه نامزدها بایستی بر اساس بندهای این قانون عمل نمایند. بنابراین توصیه می شود حتماً قانون را کاملاً ًمطالعه و دقیقاً اجرا نمایند.

وی در پایان با اشاره به اینکه انتخابات پیش رو، اولین انتخابات در گام دوم انقلاب اسلامی است، افزود: مردم شریف و فهیم ایران همواره در تمامی انتخابات گذشته، مشارکت فعال داشته اند، چنان که تاکنون در طول ۴۱ سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، در ۳۶ دوره انتخابات اعم از مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، همه پرسی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی، در مجموع بیش از ۸۶۶ میلیون برگه رأی در صندوق های اخذ رأی ریخته اند و با انتخابات پیش رو انتظار است به رکورد ۹۰۰ میلیون رأی برسیم.