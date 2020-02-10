  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۱۸

وزیر بهداشت وارد عسلویه شد

وزیر بهداشت وارد عسلویه شد

بوشهر - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آغاز سفری یک‌روزه به استان بوشهر وارد فرودگاه عسلویه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی وزیر بهداشت دوشنبه‌شب وارد عسلویه شد و در فرودگاه بین‌المللی خلیج‌فارس مورد استقبال رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرماندار عسلویه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی قرار گرفت.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفری یک‌روزه به استان بوشهر، ساختمان جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم و تعدادی از پروژه بهداشتی و درمانی حوزه سلامت استان را به‌صورت هم‌زمان افتتاح می‌کند.

سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های بهداشتی و درمانی استان بوشهر، شهرستان جم را برای افتتاح پروژه‌های حوزه سلامت لامرد استان فارس، ترک خواهد کرد.

کد مطلب 4850044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها