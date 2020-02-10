وزیر بهداشت وارد عسلویه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی وزیر بهداشت دوشنبهشب وارد عسلویه شد و در فرودگاه بینالمللی خلیجفارس مورد استقبال رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرماندار عسلویه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی قرار گرفت.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفری یکروزه به استان بوشهر، ساختمان جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم و تعدادی از پروژه بهداشتی و درمانی حوزه سلامت استان را بهصورت همزمان افتتاح میکند.
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای بهداشتی و درمانی استان بوشهر، شهرستان جم را برای افتتاح پروژههای حوزه سلامت لامرد استان فارس، ترک خواهد کرد.
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