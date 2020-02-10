پروژه های شهرداری قدس افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه طی مراسمی با حضور پودینه معاون فنی عمرانی فرمانداری شهر قدس، حجت الاسلام رضا جوکار امام جمعه شهر قدس، مسعود مختاری شهردار قدس، اعضای شورای اسلامی شهر قدس و سایر مسئولان پروژه‌های شهرداری به بهره برداری و کلنگ زنی شد.

مسعود مختاری، شهردار قدس در حاشیه مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر به تعداد پروژه‌های مورد بهره برداری شهرداری اشاره کرد و دراین باره اظهار داشت: شهرداری قدس جمعاً ۱۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال در حوزه‌های مختلف عمرانی را در ایام الله مبارک دهه فجر تکمیل و به بهر برداری رسانده است.

مختاری افزود: پروژه‌های عمرانی در حوزه مختلف فرهنگی، خدماتی و.. همچون فرهنگسرای استقلال، پارک نبوت، پارک تندیس، پارک بانوان، آسفالت معابر، پیاده روسازی، جدول گذاری، هدایت آب‌های سطحی با لوله کاروگیت در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی به دو پروژه مهم که کنگ زنی شده نیز اشاره کرد و گفت: ساختمان پارلمان شهری و همچنین استخر دوقلو منطقه سرخه حصار یکی از نیازهای شهر و شهروندان منطقه بود که امیدواریم با بهره برداری از این دو پروژه بخشی از نیازهای شهروندان مرتفع گردد.

مختاری یادآور شد: شهرداری قدس هم اکنون ۴۲ پروژه نیمه تمام دارد که همه آنها با جدیت پیگیری و در حال اجرا می‌باشند و امیدواریم در سال آینده بتوانیم همه این طرح‌های خوبی را که برای شهروندان تعریف شده را به بهره برداری برسانیم.

شهرداری قدس موفقیت مدیریت شهری را در گرو همراهی و مشارکت شهروندان برشمرد و افزود: خوشبختان مدیریت شهری با تعامل و همکاری خوب اعضای محترم شورای اسلامی شهر برنامه‌های خوبی را برای رفع نیاز و خواسته‌های شهروندان در دستور کار خود دارد و امید است که شهروندان خوب و فهیم شهر قدس با مشارکت و همراهی بیش از پیش در موضوعات شهری، شهرداری را در رسیدن به اهداف یاری و کمک نمایند.