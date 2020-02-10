تحقق ۴۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر دوشنبه در جلسه بررسی طرحهای سرمایهگذاری وزارت دفاع در استان با بیان اینکه استان همدان آماده سرمایهگذاری در تمامی حوزههاست، گفت: از حُسن نیت و نگاه مثبت وزیر دفاع و مجموعه سرمایهگذار این وزارتخانه به استان همدان و استقبال از سرمایهگذاری در همدان قدردانی میکنیم.
وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی استان همدان از لحاظ نزدیکی به تهران، خط راهآهن، فرودگاه مناسب و دیگر مزیتها و ظرفیتهای موجود، فرصت خوب و کمیابی برای سرمایه گذاری در زمینههای مختلف است، گفت: بر اساس برنامه مدون و راهبردی توسعه استان، در همدان پروژههای قابل توجهی در دست اجرا هستند که نظر سرمایهگذاران متعددی را به خود جلب کرده و طالب همکاری هستند.
شاهرخی با بیان اینکه ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از ابتدای سال ۹۸ تاکنون برای سرمایهگذاری در استان همدان در نظر گرفته شده که نشان از مهیا بودن شرایط و امکانات برای سرمایهگذاران در استان دارد، گفت: کارگروههای تعیین شده باید بستههای پیشنهادی با ارزش افزوده و تضمین بازگشت سرمایه و قابل توجه، تهیه و تدوین کنند و در اختیار هیئت کارشناسی سرمایهگذاری وزارت دفاع قرار دهند تا آنها با برنامهریزیهای کارشناسی شده راهکارها و نظرات خود را ارائه کنند.
استاندار همدان با بیان اینکه باید گروه کاری مشترکی تشکیل شود و به صورت هفتگی پیگیر مصوبات انجام شده در جلسات باشد، گفت: مسئولیت این گروه کاری نیز بر عهده معاون اقتصادی بنده خواهد بود.
حمایت و پشتیبانی همهجانبه از بخش سرمایهگذاری
شاهرخی یکی از اولویتهای مجموعه مدیریتی استان همدان را حمایت و پشتیبانی همهجانبه از بخش سرمایهگذاری دانست و گفت: آمادگی هرگونه همکاری در زمینه سرمایهگذاری فراهم است.
وی با بیان اینکه نزدیکی همدان به کانونهای جمعیت مانند تهران فرصت خوبی برای ایجاد هتلهای ۵ ستاره از لحاظ سرمایهگذاری در زمینههای مختلف است و بنابراین میتوان به عنوان گزینه سرمایهگذاری به آن توجه کرد، گفت: وزارت دفاع میتواند به صنایع تبدیلی و همچنین طرحهایی که به هر دلیل به تملک بانک درآمدهاند نیز توجه داشته باشد، چون در این زمینه امکان مناسبی برای سرمایهگذاری وجود دارد.
استاندار همدان با بیان اینکه غار علیصدر با یکمیلیون بازدید کننده در سال، یکی از گزینههای مهم و قابل توجه برای امر سرمایهگذاری است، گفت: با توجه به این امکان، وزارت دفاع میتواند در بسط و گسترش امکانات رفاهی گردشگری طی سفرهای چند روزه، طرحها و پروژههای مناسبی تعریف کند.
وی با بیان اینکه در حوزه صنعت و معدن نیز فرصتهای مناسبی در سطح استان وجود دارد که میتوانند در قالب گزینههای پیشنهادی به سرمایهگذار، ارائه شوند، گفت: ۳۰ نوع مواد معدنی در استان همدان استخراج میشود و از سیاستهای در نظر گرفته شده این است که با ایجاد فرآوریهای مختلف جلوی صدور این مواد به صورت خام، از استان و کشور گرفته شود.
۳ هزار میلیاردتومان سرمایهگذاری در حوزه صنعت و معدن همدان صورت گرفته که در حال انجام هستند شاهرخی با بیان اینکه در حوزه صنعت و معدن در سطح استان همدان، ۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری شده که در حال انجام هستند و قرار است تا پایان ۱۴۰۰ به بهرهبرداری برسند، گفت: بنابراین اگر وزارت دفاع در این زمینه توانایی سرمایهگذاری دارد هیچ مانعی برای سرمایهگذاری در زمینه صنعت و معدن وجود ندارد و پیشنهاد میشود به این بخش ورود پیدا کند.
استاندار همدان از گزینههای مطلوب برای سرمایهگذاری را منطقه آزاد به مساحت هزار و ۱۰۰ هکتار واقع در فامنین عنوان کرد و با بیان اینکه این منطقه هم از لحاظ جانمایی و هم به دلیل نزدیکی به راهآهن، اتوبان و تهران در جای بکری قرار دارد و تمام زیرساختهای آب، برق و گاز آن نیز آماده برای استقرار صنایع مورد نظر وزارت دفاع است، گفت: اگر وزارت دفاع پیشنهادی در این زمینه دارد، این اطمینان داده میشود که مجوزهای بعدی در کمترین فاصله زمانی ممکن و کمتر از ۲ ساعت صادر خواهد شد.
شاهرخی گزینه دیگری که برای سرمایه گذاری مهیا است را مساحتی به وسعت ۱۰۰ هکتار در همان منطقه ویژه اقتصادی جهانآباد فامنین عنوان کرد و گفت: این منطقه از لحاظ امکانات، زیرساختها، دیوارکشی، دارا بودن ۴ و نیم میلیون متر مکعب آب و از همه مهمتر وجود خوراک پتروشیمی، به طور کامل آماده استقرار یک پتروشیمی است.
وی گفت: با توجه به جایگاه ارزشمند و توانایی وزارت صنایع دفاع در زمینههای خدماتی، تولیدی آن، انتظار میرود بانی طرحها و پروژههای ماندگاری باشند که آثار آنها یک قرن در همدان باقی بماند.
شاهرخی اضافه کرد: پیشنهاد میشود وزارت دفاع به گزینه بسط و توسعه شاهزاده حسین (ع) در قالبی بزرگتر و با امکانات رفاهی گردشگری پیشرفته و با نظر کارشناسی درباره این گزینه پیشنهادی اعلام وضعیت کند.
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