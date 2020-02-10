کاندیدای اختصاصی اسلامشهر در لیست تهران شورای ائتلاف قطعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اقراریان دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی تهران با بیان اینکه امروز بعد از چند روز کار فشرده توسط اعضای شورای انتخاب فهرست تهران نهایی شد گفت: از ۳۰ نفر حاضر در لیست ۲۹ نفر به صورت قطعی کاندیدای ائتلاف در تهران خواهند بود و فقط یک نفر از فهرست به عنوان نماینده اختصاصی اسلامشهر، بعداز نظرسنجی تا فردا قطعیت پیدا خواهد کرد.

اقراریان با اشاره به اینکه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی درپی تحقق بیانیه گام دوم رهبر انقلاب به عنوان نقشه‌راه سپهرسیاسی کشور خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد از فهرست مورد حمایت شورا را چهره های جوان و جدید تشکیل می دهد تا از این طریق زمینه چرخش نخبگان و بهره گیری از ظرفیت‌های نسل سوم و جوانان کشور فراهم شود.