جهت گیری توسعه استان قزوین تغییر خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اداری استان قزوین عصر دوشنبه با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، استاندار، معاونان استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری قزوین برگزار شد.

هدایت الله جمالی پور در این جلسه اظهار داشت: دهه فجر یادآور خاطرات شیرین و یک فرصت برای بازخوانی اهداف انقلاب و نسبت ما با آن است تا ببینیم اگر با اهداف انقلاب همراهیم آن را تقویت کنیم و اگر فاصله گرفته ایم آن را اصلاح کنیم.

وی افزود: پیاده شدن ارزشهای دینی و اتکا به مردم از ارکان نظام بود که باید آن را امروز هم مورد توجه قرار دهیم زیرا با انقلاب هم حقوق مردم برگشت و هم ارزش‌ها پیاده شد.

استاندار تصریح کرد: این همه بد اخلاقی و آسیب‌های امروز جامعه ناشی از دور شدن از ارزشهای دینی و انقلاب و بی توجه به حقوق مردم است.

وی گفت: اگر خواسته و مطالبات و حقوق مردم نادیده گرفته شود همه آسیب می‌بینیم لدا امروز تکلیف داریم و اگر بخواهیم خون شهدا پایدار بماند تقویت این دو اصل که با قدرت ملی و کاهش مشکلات ارتباط تنگاتنگ دارد مهم است و ما باید به حقوق مردم احترام بگذاریم و از خون شهدا دفاع کنیم.

استاندار قزوین یادآور شد: در دهه فجر امسال ۷۴۸ پروژه با یک هزار میلیارد تومان افتتاح شد که بخشی از آن متعلق به استاندار و مدیران سابق است اما در سال آتی نگاه متفاوت‌تری در توزیع اعتبارات خواهیم داشت و مناطق کم برخوردار را در اولویت قرار می‌دهیم که توزیع عادلانه امکانات صورت گیرد و همه مردم طعم خدمت را احساس کنند.

وی اظهار داشت: در قزوین همه ظرفیت‌ها را بجز دریا داریم که باید از آن خوب استفاده کنیم برای نمونه یک شهر صنعتی بزرگ داریم که باید توسعه صنعتی ما با رویکرد متناسب و آمایش باشد.

استاندار قزوین تصریح کرد: در توسعه صنعتی اشتباهاتی در گذشته داشته ایم که باید اصلاح شود و بر اساس ظرفیت‌ها و منابع درست و عالمانه تصمیم بگیریم.

وی اضافه کرد: در گردشگری تاریخی و طبیعی باید درست عمل کنیم و از سال آینده نگاه ما فقط واگذاری امور گردشگری در سرمایه گذاری به بخش خصوصی است زیرا باور داریم هر جا که دولت وارد کار اقتصادی شده فقط بدهی ایجاد کرده لذا باید فقط بخش خصوصی وارد اقتصاد و سرمایه گذاری شود.

جمالی پور گفت: جهت گیری توسعه استان از سال آینده تغییر خواهد کرد و حضور بخش خصوصی پر رنگ تر می‌شود و ر این راستا صدور مجوز سرمایه گذاری تسریع خواهد شد و مدیران دستگاه‌های ذیربط باید در مدت ۲۰ روز تکلیف سرمایه گذار را روشن کنند.

وی بیان کرد: از سال آینده هیچ دلیلی برای طولانی شدن امور پذیرفته نیست و اولویت ما توسعه دولت الکترونیک است.

استاندار قزوین یادآور شد: مشکلات دولت جدی است و مناسبات با همسایه تغییر کرده و همه زیر نظام سلطه هستند و همه احتیاط می‌کنند حتی چین در مبادلات اقتصادی با ما موانعی دارد لذا با کاهش بار هزینه دولت و اقتصادی کردن مدیریت و توجه به آموزش و صرفه جویی و ابتکار در کارها و استفاده از عقلانیت در امور و بسیج همه امکانات باید بهره وری را بال ببریم.

وی گفت: مدیران امروز جهادی کار می‌کنند و رضایت و تکریم ارباب رجوع را در اولویت دارند که جا دارد از تلاش آنها تقدیر شود.

نامزدها از تخریب دیگران خودداری کنند

جمالی پور با اشاره به انتخابات هم اظهار داشت: انتخابات مظهر وحدت ملی است و نامزدها باید در مسیر وحدت گام بردارند و هر کس حرفی بزند که اختلاف و دو دستگی ایجاد کند خلاف وصیت امام و منویات رهبری گام برداشته است.

وی اضافه کرد: هر کس فضای کشور را تیره و تار و مردم را نا امید کند صلاحیت ورود به مجلس را ندارد و هر چند اشکال زیاد است اما با فحش خش و ناسزا و تهمت نمی‌توان آن را حل کرد.

استاندار از نامزدها خواست در ایام تبلیغات انتخاباتی با بیان توانمندی خود به آرامش جامعه کمک کنند تا مردم آگاهانه به افراد مورد نظر خود رأی دهند.

در ادامه حجت الاسلام میر امینی امام جمعه آبیک در خصوص رعایت اخلاق در جامعه اسلامی مطالبی بیان کرد.

وی افزود: از منظر قرآن و عقل چند نوع عبرت داریم که باید از آن درس بگیریم و متحول شویم.

میر امینی تصریح کرد: شرایط منطقه به گونه‌ای است که پایان آمریکا دیده می‌شود و خروج آمریکا از عراق و سوریه حتمی است.