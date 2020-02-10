سردار سلیمانی حکومت پوشالی داعش را به زباله دان تاریخ انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدحسن اختری شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب و آیین بزرگداشت شهید سپهبد سلیمانی اظهارکرد: ملت فداکاری و رهبری فرزانه داریم که باید قدردان آن ها باشیم.

وی افزود: امشب شب پیروزی و فردا روز نشان دادن حضور گسترده، فعال، چشمگیر و حضور دشمن سوز و دشمن ذلیل کن است و باید ملت دوباره حضور حداکثری خود را به دشمن نشان دهد.

اختری گفت: مردم ما ۴۰ سال با حضور در راهپیمایی های ۲۲ بهمن دشمن را ناامید و دوستان را دلشاد کردند و امیدواریم فردا این امر ادامه داشته باشد.

وی بیان کرد: امام راحل از سال ۱۳۴۰ به بعد یک تنه به میدان آمد و ملتی انقلابی تربیت و حکومت اسلامی ایجاد کرد که بی سابقه بود.

اختری با بیان این که امام با ایجاد این حکومت معادلات سیاسی و بین المللی را در جهان به هم زد، با اشاره به نقش امام راحل در مساله فلسطین گفت: ایشان اسرائیل را به عنوان یک غده سرطانی که باید از بین برود، معرفی کرد و پرچم اسرائیل را از سفارت آن ها پایین کشید و پرچم فلسطین برافراشته شد.

وی عنوان کرد: امام مقاومت را ایجاد و گفت که باید هسته های حزب الله در همه جا ایجاد شود و امروز مشاهده می کنیم که این امر محقق شده است.

اختری اظهارکرد: یکی از شاگردان و تربیت یافتگان مکتب امام، شهید سپهبد سلیمانی است؛ سردار سلیمانی جبهه مقاومت را متحول و دگرگون کرد و این مقاومتی که امروز در سوریه و فلسطین و دیگر کشورها مشاهده می کنیم به این صورت نبود.

وی افزود: امروز اسرائیل برای گرفتن شهر غزه عاجز شده است و فلسطینیان این توانایی را یافتند که با موشک های خود مناطق اسرائیل نشین را تهدید می کند.

اختری یادآور شد: سردار سلیمانی در عراق حکومت پوشالی داعش جنایتکار را به زباله دان تاریخ انداخت.

وی در خصوص آینده مقاومت ادامه داد: آینده مقاومت در قرآن بیان شده و رهبر معظم انقلاب هم چند بار فرمودند که آینده اسلام روشن تر از گذشته است.

اختری با بیان این که مقاومت قوی تر از گذشته به پیش خواهد رفت، گفت: امام راحل آینده جهان را با ایجاد تمدن اسلامی مژده داده است و همه باید دست به دست هم بدهیم این امر محقق شود.

وی بیان کرد که در کشور مشکلاتی مانند گرانی و فشار اقتصادی وجود دارد ولی همه باید همکاری کرده تا مشکلات مرتفع شود.

اختری در پایان با اشاره به توسعه در بخش های مختلف کشور، گفت که زمینه خروج آمریکا از منطقه ایجاد شده و باید آن ها بساط خود را جمع کرده و به کشور خود برگردند.