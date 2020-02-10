به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر شامگاه دوشنبه در جمع اعضای کمیته مردمی فرودگاه بین‌المللی شهرستان شاهرود به میزبانی سالن جلسات این فرودگاه، با بیان اینکه مردم شاهرود با کمک خیرین و اعضای کمیته مردمی فرودگاه کار بزرگ و ماندگاری را صورت داده‌اند، بیان کرد: باید این ظرفیت ویژه در شاهرود را تقویت کرد.

وی با بیان اینکه شرق استان سمنان توانمندی‌های بسیاری دارد، افزود: می‌توان با ایجاد بندر خشک و انجام امور تجاری و اقتصادی، فعالیت‌ها و البته کارکردهای فرودگاه بین‌المللی شاهرود را رونق بیشتری داد.

همراهی مجموعه مدیریت استان با فرودگاه بین‌المللی شاهرود

استاندار سمنان با بیان اینکه استان دارای دو فرودگاه است که با هم می‌توانند ظرفیتی مناسب برای توسعه و پیشرفت استان باشند، تاکید داشت: لزوم فعالیت و رونق بیشتر فرودگاه شاهرود و سمنان مورد تاکید است.

آشناگر با اشاره به توسعه متوازن زیر ساخت‌های استان، گفت: هر مساعدتی که در ارتباط با فرودگاه سمنان انجام شده در شاهرود نیز به انجام می‌رسد.

وی با بیان اینکه شاهرود دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار گسترده و فراوانی است، ابراز کرد: درخواست‌های کمیته مردمی فرودگاه را شنیدیم و معتقد هستیم که بسیاری از آنان قابل حل هستند لذا مجموعه مدیریتی استان آمادگی لازم برای مساعدت به توسعه شهرستان شاهرود را دارد.