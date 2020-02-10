۲۲ بهمن جشن بزرگ اسلامی و ملی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدرضا شاهرخی امروز دوشنبه در دیدار با ارکان گردان یکم امام علی (ع) یگان امنیتی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) در سخنانی با بیان اینکه ۲۲ بهمن جشن بزرگ ملی و اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: باید از ظرفیت جوانان در حوزه‌های مختلف نظام استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه جوان انرژی، ابتکار و نوآوری دارد، تصریح کرد: جوانان موجب پیروزی انقلاب شدند و در طول ۴۱ سال گذشته نیز شور، نشاط، امید، ابتکار و ایمان جوانان موجب موفقیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر ضرورت وجود روحیه امید، نشاط و تدبیر در بین جوانان، عنوان کرد: در این صورت موانع موجود در کشور رفع می‌شوند.

حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به اینکه عزم و اراده امام راحل، الهی و آهنین بود، عنوان کرد: مؤمن مانند یک کوه مستحکم است و تند بادها او را از جای تکان نمی‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه دل امام راحل به نور ایمان منور بود، بیان داشت: بزرگترین نظام سلطه در ۲۲ بهمن سال ۵۷ سقوط کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر ضرورت حفاظت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: موانع و کمبودهایی در کشور وجود دارد اما باید قضاوت ما، قضاوت جامعی باشد.

حجت الاسلام شاهرخی، افزود: قدر انقلاب اسلامی به عنوان یک هدیه الهی باید دانسته شود.

وی با تاکید بر ضرورت تبعیت از راه و روش مقام معظم رهبری، بیان داشت: مردم استان لرستان وفادار به مقام معظم رهبری و امام راحل هستند.