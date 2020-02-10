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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۲۱:۲۰

در گفتگویی تلفنی مطرح شد؛

تاکید وزرای خارجه ایران و سوئد بر همکاری در خصوص سانحه هواپیما

تاکید وزرای خارجه ایران و سوئد بر همکاری در خصوص سانحه هواپیما

آن لینده وزیر امور خارجه سوئد امشب در گفتگویی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در خصوص سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی گفتگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آن لینده وزیر امور خارجه سوئد امشب در گفتگویی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در خصوص سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این گفتگو بر همکاری بجای سیاسی کردن موضوع تاکید شد.

کد مطلب 4850123

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