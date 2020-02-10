به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی مقدم شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات فرودگاه بین‌المللی شاهرود با حضور استاندار سمنان به میزبانی فرودگاه، با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز فرودگاه، بیان کرد: علی رغم تمام تلاش‌ها همچنان انتظار است تا مساعدت در تأمین بخشی از اعتبارات لازم برای این فرودگاه از سوی مسئولان استان سمنان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه فرودگاه بین‌المللی شاهرود قدمتی ۳۲ ساله دارد که از زمان تشکیل کمیته مردمی شاهد اتفاقات خوبی در این مکان هستیم، ابراز کرد: برای راه اندازی پروازهای فرودگاه بین‌المللی شاهرود تلاش‌های بسیار گسترده‌ای شکل گرفته است.‌

برقراری مجدد پروازها از بهمن ماه ۹۸

نماینده کمیته مردمی فرودگاه بین‌المللی شاهرود با بیان اینکه پس از اتمام عملیات باند و آماده سازی سالن مسافران، اولین پرواز مرحله دوم فعالیت فرودگاه از نوزدهم بهمن آغاز شده است، ابراز کرد: از مسئولان انتظار است تا اقدامات و رایزنی برای استمرار پروازها صورت گیرد.

صالحی مقدم با بیان اینکه فرودگاه بین‌المللی شاهرود امروز نیازمند احداث سالن مدیریت بحران برای مواقع اضطراری است، بیان کرد: این فرودگاه زیرساخت‌های دیگری نظیر نصب و بروز رسانی تجهیزات ساختمان جدید هواشناسی را نیاز دارد.

وی با بیان اینکه فرودگاه بین‌المللی شاهرود نیازمند مساعدت در تأمین بخشی از اعتبارات لازم برای انجام پروازها است، گفت: درخواست‌های مردم برای فرودگاه بین‌المللی شاهرود یک مطالبه عمومی است.

فرودگاه ظرفیتی برای توسعه

فرماندار شاهرود نیز در این نشست در سخنانی کوتاه بین‌المللی شدن فرودگاه شاهرود را ظرفیتی مناسب دانست و گفت: امور مربوط به فرودگاه بین‌المللی شاهرود با تلاش خیرین پر تلاش و سخاوتمند شاهرودی تحت عنوان کمیته مردمی فرودگاه، پیگیری می‌شود.

نادر فخری بیان کرد: با عنایت به برنامه‌ریزی های انجام شده، آینده بسیار روشن و خوبی را برای این شهرستان متصوریم.