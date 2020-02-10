به گزارش خبرنگار مهر، هادی امین ناجی شامگاه دوشنبه در مراسم دومین جشنواره دستاوردهای و توانمندی‌های دانشجویان دانشگاه پیام نور کشور به میزبانی این واحد دانشگاهی در سمنان، ضمن بیان اینکه امروز ایران اسلامی در طلیعه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد، بیان کرد: اقتدار ایران برگرفته از نتیجه نیروهای کارآمد و متخصص دانشگاهی است.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی دارای جوانان توانمند در زمینه‌های مختلف است، افزود: درخشش دانشگاه‌ها در کنار سایر کنش‌گرهای عرصه فرهنگ و اجتماع از جمله برکات انقلاب اسلامی و امری مسجل است.

درخشش در حوزه‌های علمی

معاون دانشگاه پیام نور کشور بیان کرد: این درخشش در حوزه‌های مختلف علمی و دستاوردهای فرهنگی سبب افزایش تأثیرگذاری بر قشر جوان شده که برکات فراوانی برای جامعه به خصوص در زمینه انسجام اقشار مختلف دارد.

امین ناجی، خروجی دانشگاه‌های توانمند را نیروهای کارآمد و متخصص دانست و تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی امروز دستاوردهای وسیع دانشگاهی در کشورمان پدید آمده است.

وی با بیان اینکه اقتدار ایران در عرصه‌های متخلف از جمله دفاعی مثال‌زدنی است، افزود: باید به جوانان متخصص و متدین‌مان ببالیم.

اخلاق‌مداری رکن دانشگاه پیام نور

معاون فرهنگی پیام نور کشور، به جشنواره دستاوردها و توانمندی‌های این دانشگاه نیز اشاره کرد و گفت: دستاوردهای دانشجویان چشم‌گیر و خوب است و این نشان از تلاش و توانمندی‌های دانشجویان ما در عرصه‌های مختلف دارد.

امین ناجی با بیان اینکه هم‌افزایی دانشجویان در کنار اساتید و کارکنان دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور قطعاً در این دستاوردها و همچنین در پیشبرد اهداف تأثیر بسزایی دارد که خوشبختانه شاهد آن در سراسر کشور هستیم.

وی با بیان اینکه در کنار تأثیرات علمی، اخلاق‌مداری برای دانشگاه پیام نور بسیار حائز اهمیت است، گفت: دانشجویان سمبل نسل جوان و تولید و داشته‌های ایران اسلامی هستند که اخلاق مداری را در کنار تحصیل درس و علم، مورد توجه دارند.