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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۲۱:۴۰

مدیرعامل انجمن خیران مدرسه ساز استان یزد:

خیران یزد ساخت ۲۷۱ کلاس درس را تعهد کردند

خیران یزد ساخت ۲۷۱ کلاس درس را تعهد کردند

یزد ـ مدیرعامل مجمع خیران مدرسه ساز استان یزد گفت: خیران مدرسه ساز استان یزد ساخت ۲۷۱ کلاس درس را تعهد کرده اند که برای ساخت این تعداد کلاس به ۹۴.۵ میلیارد تومان نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خواجه رضایی روز دوشنبه در نشست خبری مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد اظهار داشت: خیران استان یزد طی ۱۰ ماهه سال جاری، رکورد مشارکت را شکستند و ۴۶ مدرسه احداث کردند.

وی بیان کرد: از این تعداد ۲۴ مورد کلنگ زنی شده و تعهدات ۲۲ مورد نیز انجام شده و به زودی مقدمات کار کلنگ زنی و احداث آغاز می‌شود.

خواجه رضایی عنوان کرد: در سال جاری ۱۸ مدرسه خیرساز نیز بهره برداری و به آموزش و پرورش تحویل داده شده است.

مدیرعامل انجمن خیران مدرسه ساز استان یزد یادآور شد: خیران مدرسه ساز استان تاکنون ساخت ۲۷۱ کلاس درس را تعهد کرده اند که برای ساخت آن ۹۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است که خیران تاکنون ۶۵ میلیارد تومان آن را تأمین کرده اند.

کد مطلب 4850137

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