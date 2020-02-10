خیران یزد ساخت ۲۷۱ کلاس درس را تعهد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خواجه رضایی روز دوشنبه در نشست خبری مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد اظهار داشت: خیران استان یزد طی ۱۰ ماهه سال جاری، رکورد مشارکت را شکستند و ۴۶ مدرسه احداث کردند.

وی بیان کرد: از این تعداد ۲۴ مورد کلنگ زنی شده و تعهدات ۲۲ مورد نیز انجام شده و به زودی مقدمات کار کلنگ زنی و احداث آغاز می‌شود.

خواجه رضایی عنوان کرد: در سال جاری ۱۸ مدرسه خیرساز نیز بهره برداری و به آموزش و پرورش تحویل داده شده است.

مدیرعامل انجمن خیران مدرسه ساز استان یزد یادآور شد: خیران مدرسه ساز استان تاکنون ساخت ۲۷۱ کلاس درس را تعهد کرده اند که برای ساخت آن ۹۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است که خیران تاکنون ۶۵ میلیارد تومان آن را تأمین کرده اند.