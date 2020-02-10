اتحادیه آفریقا طرح آمریکایی «معامله قرن» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سران اتحادیه آفریقا در دومین روز از نشست سران، با انتشار بیانیه‌ای طرح صلح آمریکایی «معامله قرن» را محکوم کردند.

اتحادیه آفریقا در این نشست همچنین همبستگی کامل خود را با ملت فلسطین اعلام کرده است.

در بیانیه اتحادیه آفریقا، اعضای این اتحادیه با غیرقانونی عنوان کردن ساخت شهرک‌های صهیونیست نشین واقع در کرانه باختری، قدس شرقی و جولان اشغالی سوریه، خواستار توجه به حقوق مردم فلسطین شده‌اند.

سی و سومین اجلاس سران اتحادیه آفریقا روز گذشته با شعار «خاموش کردن تفنگ‌ها، ایجاد فضای مناسب برای توسعه آفریقا» با هدف کاستن از تنش‌های آفریقا برای نیل به توسعه در این قاره در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی آغاز شد.

در این نشست اتحادیه آفریقا، کرسی ریاست از مصر به آفریقای جنوبی تحویل داده شد.