تقویت صنعت برق شمال خوزستان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی عصر امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه چند پروژه در شهرستان دزفول اظهار کرد: افتتاح پست ۴۰۰ کیلو ولت دزفول و خط انتقال آن به سردشت و منطقه نفتی لب سفید و اجرای پروژه پست ۱۳۳ کیلو ولت سردشت دزفول با قرار گرفتن در مدار تا تابستان سال آینده با مجموع اعتبار حدود ۴۳ میلیارد تومان موجب پایداری برق در روستاها و صنایع این مسیر خواهد شد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت حدود ۸۰ درصدی بار بر روی پست‌ها، ایستگاه‌ها، خطوط انتقال و خطوط فوق توزیع برق در شمال استان و بالا بودن آن به لحاظ استاندارد، امکان ناپایدار کردن خطوط برق وجود دارد به همین دلیل باید نسبت به تقویت تولید برق در منطقه اقدام کرد که در همین راستا نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق به شمال خوزستان منتقل شد و پروژه نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق اندیمشک نیز به زودی به پایان خواهد رسید.

استاندار خوزستان از اجرای پروژه نیروگاه هزار مگاواتی دزفول خبر داد و گفت: با انجام این اقدامات ظرفیت بار شبکه از ۸۰ درصد به ۵۷ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و با سرمایه‌گذاری‌های جدید ظرفیت در خطوط فوق توزیع نیز به ۶۰ درصد می‌رسد که به استانداردهای ما نزدیک است.

شریعتی با بیان اینکه تلاش خواهیم کرد پایداری برق دزفول و سردشت نسبت به قبل بیشتر شود، تأکید کرد: با توجه به استقبال از سرمایه‌گذاری در صنعت، کشاورزی و صنایع تبدیلی شمال خوزستان به ویژه دزفول، باید امکان تأمین برق در این منطقه فراهم شود و انجام این کار در دستور کار قرار گرفته است.