پیروزی پتروشیمی در روز شکست جنجالی پالایش نفت آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم و پایانی دور مقدماتی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز برگزار شد که تیم پتروشیمی بندر امام موفق شد با نتیجه ۷۹ بر ۷۳ از سد میزبان خود تیم شهرداری بندرعباس عبور کند.

تیم شهرداری گرگان صدرنشین رقابت‌ها در آبادان و در یک بازی پرحاشیه حریف خود تیم پالایش و پخش آبادان را ۷۰ بر ۶۱ یک از پیش رو برداشت.

اعتراض‌های حماد ثامری به قضاوت داوران بازی باعث واکنش تماشاگران شد.

اعتراض و پرتاب بطری از سوی تماشاگران باعث ترک سالن از سوی داوران و متوقف شدن بازی منجر شد.

در ۵۷ ثانیه پایانی بازی نیز تماشاگران معترض، علیه داوری و سرمربی گرگان شعار سر دادند و مسابقه مجدداً متوقف شد.

بازی مجدد از سر گرفته شد ولی در ۳۸ ثانیه باقی‌مانده و در حالی که گرگان با نتیجه ۷۰ بر ۶۱ پیش بود، تماشاگران که در صحنه‌ای به قضاوت داور معترض بودند، مجدداً اقدام به پرتاب بطری کردند و داوران نیز مجدداً سالن را ترک کردند و بازی برای دقایق زیادی متوقف شد.

پس از ۲۰ دقیقه توقف، بازی از سر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با ثبت این نتایج تیم‌های شهرداری گرگان، پالایش و پخش آبادان و پتروشیمی بندر امام در مکان‌های اول تا سوم جدول رده‌بندی قرار گرفتند.