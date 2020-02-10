سامانه ثبت کالا در کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق تأثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر دوشنبه در دهمین نشست اعضای کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به اینکه ما در بازار توزیع کالا با سه دسته انباردار و بنک دار، خرده فروش و مصرف کننده رو به رو هستیم، گفت: باید سامانه‌ای برای نظارت بر فعالیت دو دسته‌ی اول ایجاد کنیم تا ورود و خروج کالا در انبارها و خرده فروشان در این سامانه ثبت و پایش شود و در خصوص کنترل قیمت‌ها و احتکار و قاچاق کالا نیز مدیریت لازم صورت گیرد.

وی اولین حلقه گمشده در استفاده از سامانه ثبت کالا در انبارها را عدم آموزش و اطلاع رسانی برای انبارداران و بنکداران عنوان کرد و خاطر نشان نمود: باید در این زمینه آموزش‌های لازم و اطلاع رسانی دقیق برای همه ی انبارداران در استان ارائه گردد و اصل را بر اعتماد متقابل بگذاریم و البته اساس کار اگر بر شفاف سازی استوار باشد و ورودی و خروجی کالا ثبت شود هیچ تخلفی صورت نخواهد گرفت.

رئیس شورای مبارزه با قاچاق کالاو ارز در ادامه گفت: با استفاده از نظرات صنوف و بازاریان در کارگروه و تفاهم با این عزیزان نسبت به مدیریت و کنترل بازار و پیشگیری از بحران‌ها و جلوگیری از افرادی که به دنبال دور زدن قانون هستند، اقدام شود و در این مسیر راهکاری برای حذف واسطه‌ها و دلالان غیر رسمی اندیشیده شود.

وی با اشاره به ثبات بازار در شرایط کنونی، گفت: ما در حال حاضر با بحران رو به رو نیستیم ولی با ترفندهای جنگ روانی رو به رو هستیم که باید راهکاری برای مبارزه با این جنگ روانی ایجاد کنیم

استاندار ایلام در ادامه خواستار تشکیل کارگروهی در جهت مدیریت بهتر بازار شد و گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان ۴ طرف صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات، صنوف و بازاریان و دادگستری شکل گیرد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به مسئولیت پذیری مدیران، تاکید کرد: هرجا مجوزی صادر کردیم بایست در قبال آن احساس مسئولیت کنیم و در این راستا دستگاه‌های اجرایی باید بر بخش خصوصی که زیر نظر آنها فعالیت می‌کنند و مجوز فعالیت‌های آنها را صادر می‌کنند نظارت داشته باشند و در عملکرد این بخش‌ها باید پاسخگو باشند.

وی در ادامه خواستار همکاری و تسهیل بیشتر مسئولان در ارتباط با مسائل و مشکلات مردم شد و گفت: مدیران بایست شهامت حل کردن مسائل و مشکلات مردم را داشته باشند و نباید امور ضروری مردم را معطل بخشنامه‌ها کرد و چرخه دور و دراز بروکراسی گیر افتاد.