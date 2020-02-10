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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۲۲:۵۵

در پیامی تاکید شد؛

۲۲ بهمن روز تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب است

۲۲ بهمن روز تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب است

شاهرود - امام جمعه و فرماندار شاهرود در پیامی مشترک ضمن دعوت از آحاد مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید کردند، این روز فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی امام جمعه و نادر فخری معاون استاندار و فرماندار شاهرود در پیامی ضمن گرامی‌داشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پیامی مشترک تاکید کردند: انقلاب اسلامی ایران در حالی چهل و یکمین سالگرد پیروزی خود را جشن می‌گیرد که در چند ماه گذشته روزهای پرتلاطمی را از سر گذرانده است. روزهایی که با تلخی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و شیرینی انتقام سخت و همراهی مردم فهیم و ولایتمدار ایران اسلامی و تجدید بیعت آنان با مقام معظم رهبری همراه بود.

در ادامه این پیام آمده است: حال با فرارسیدن یوم الله ۲۲ بهمن، سال‌روز پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر فرصت گردهمایی مردمی در راهپیمایی این روز و اعلام حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، شهدا و ایثارگران فراهم شده است، حضوری که می‌تواند همچون ۴۱ سال گذشته تضمین کننده اقتدار جمهوری اسلامی بوده و توطئه‌های دشمنان این مرز و بوم را خنثی کند

در خاتمه این پیام می‌خوانیم: از مردم متدین و انقلابی شهرستان شاهرود دعوت می‌کنیم بار دیگر با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حماسه آفریده و برگ زرینی بر افتخارات مردم دیار معلمان دین و اخلاق بیفزایند وعده ما فردا در مسیرهای راهپیمایی.

کد مطلب 4850172

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