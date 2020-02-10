به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی امام جمعه و نادر فخری معاون استاندار و فرماندار شاهرود در پیامی ضمن گرامی‌داشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پیامی مشترک تاکید کردند: انقلاب اسلامی ایران در حالی چهل و یکمین سالگرد پیروزی خود را جشن می‌گیرد که در چند ماه گذشته روزهای پرتلاطمی را از سر گذرانده است. روزهایی که با تلخی شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و شیرینی انتقام سخت و همراهی مردم فهیم و ولایتمدار ایران اسلامی و تجدید بیعت آنان با مقام معظم رهبری همراه بود.

در ادامه این پیام آمده است: حال با فرارسیدن یوم الله ۲۲ بهمن، سال‌روز پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر فرصت گردهمایی مردمی در راهپیمایی این روز و اعلام حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، شهدا و ایثارگران فراهم شده است، حضوری که می‌تواند همچون ۴۱ سال گذشته تضمین کننده اقتدار جمهوری اسلامی بوده و توطئه‌های دشمنان این مرز و بوم را خنثی کند

در خاتمه این پیام می‌خوانیم: از مردم متدین و انقلابی شهرستان شاهرود دعوت می‌کنیم بار دیگر با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حماسه آفریده و برگ زرینی بر افتخارات مردم دیار معلمان دین و اخلاق بیفزایند وعده ما فردا در مسیرهای راهپیمایی.