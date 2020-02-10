به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی دوشنبه‌شب در حاشیه آئین افتتاح ساختمان شبکه بهداشت جم بیان داشت: شبانه روزی شدن مرکز جامع سلامت شهری جم برای رفع مشکل دارندگان دفترچه‌های روستایی بیمه سلامت ضروری است.

وی با بیان اینکه متأسفانه در ساعات غیر اداری تعطیلی مرکز جامع سلامت شهری جم، دارندگان دفترچه‌های بیمه سلامت روستایی ناچار به مراجعه به بیمارستان هستند گفت: باید به صورت آزاد ویزیت را پرداخت کنند و این موضوع فشار مضاعفی به اقشار ضعیف وارد می‌کند.

حسینی خاطر نشان کرد: ساختمان شبکه بهداشت شهرستان جم نوسازی شد اما نیازمند تجهیزات است که امیدواریم تجهیزات لازم تأمین شود.

فرماندار جم تاکید کرد: ارتقای مرکز جامع سلامت روستایی بهارستان به مرکز جامع سلامت شهری و راه اندازی اورژانس ۱۱۵ شهری با توجه به جمعیت ۸ هزارنفری و ارتقا به شهر ضروری است.

وی اظهار داشت: مرکز جامع سلامت انارستان به تازگی احداث شده و نیازمند حمایت وزارت بهداشت برای تأمین نیرو و تجهیز است.

این مسئول با بیان اینکه یکی از نیازهای بخش ریز با فاصله ۵۰ کیلومتری از مرکز شهرستان، راه‌اندازی اورژانس شهری است گفت: امیدوارم این مهم هر چه زودتر در دستور کار وزارت بهداشت قرار گیرد.

حسینی تصریح کرد: بیمارستان توحید جم وابسته به وزارت نفت، مسئولیت اصلی خدمات رسانی درمان شهرستان را بر عهده دارد و بخش بزرگی از هزینه‌های وزارت بهداشت در حوزه درمان شهرستان به دوش می‌کشد.

وی بیان داشت: انتظار است در خصوص بسته‌های حمایتی وزارت بهداشت در طرح تحول نظام سلامت به خصوص تأمین نیروی تخصصی و طرح، توجه ویژه ای به بیمارستان جم شود.