دعوت مسئولان ارشد ایلام از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه و استاندار ایلام در بیانیه مشترکی از مردم استان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن دعوت به عمل آوردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری ایلام، متن کامل پیام حجت الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام و قاسم سلیمانی دشتکی استاندار_ایلام به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادآور غیرت و صلابت زنان و مردانی است که با ایمان به خدا و رهبری حضرت امام خمینی (ره)، جمهوری اسلامی ایران را رقم زد.

تقارن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با چهلمین روز شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی اهمیت راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن را دوچندان کرده است. مضافاً اینکه در آستانه انتخابات حساس و سرنوشت ساز دوم اسفند بر این باوریم که حضور پر شور و با صلابت مردم انقلابی فداکار و همیشه در صحنه استان ایلام در راهپیمایی ۲۲ بهمن همچون گذشته وحدت و یکپارچگی مثال زدنی این استان را در کشور به نمایش خواهد گذاشت.

این‌جانبان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از اقشار مختلف مردم همیشه در صحنه و انقلابی استان ایلام برای حضور پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن دعوت به عمل می‌آوریم.

در پایان توفیق و سلامتی همگان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنیم.