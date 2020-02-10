۲ مربی جدید به کادر فنی صنعت نفت آبادان اضافه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد بهنام سراج سرمربی موقت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و تأیید هیئت‌مدیره باشگاه، «مرتضی بچاری» و «امید شریفی‌نسب» دو بازیکن پیشکسوت آبادانی به کادر فنی طلایی پوشان اضافه شدند.

همچنین باشگاه صنعت نفت آبادان طبق توافق قبلی با دراگان اسکوچیچ باید ۱۴۰ هزار دلار از این مربی دریافت کند.

در جلسه هفته گذشته بین مدیران باشگاه صنعت نفت آبادان و دراگان اسکوچیچ مقرر شد که باشگاه صنعت نفت رضایت‌نامه جدایی اسکوچیچ را صادر کند، اما چنانچه این مربی تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی به تیم دیگری در ایران ملحق شود، به باشگاه نفت آبادان غرامت بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد رسمی همکاری بین فدراسیون فوتبال ایران و دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق صنعت نفت آبادان عصر امروز به امضا رسید و این مربی کروات به طور رسمی هدایت تیم ملی را عهده‌دار شد.