۲۲ بهمن تجلی غرور ملت ایران و رهایی از چنگال نظام سلطه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جلیل شریفی نیا امام جمعه و مجتبی بوربور فرماندار شهرستان آرادان در پیامی مشترک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشتند، متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اراده با شکوه ملت حق جو و استقلال طلب ایران در مقابله با ظلم و جور رژیم شاهنشاهی که در بهمن ماه سال ۵۷ به ثمر نشست و نگاه تمام جهانیان را به سمت ایران معطوف کرد، میراث گران بهای سال‌ها ایستادگی و مبارزه ملتی نستوه بود که به تاسی از ائمه اطهار در امتداد حرکت حق‌طلبانه شیعه از زمانی که تداوم حرکت اسلامی در جامعه به عهده امامت نهاده شده، سلطه دیکتاتور زمان خود را بر نتابید و به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و با پایمردی مردان و زنان و جوانان، با بر افراشتن پرچم استقلال کشور، نظام مردم سالاری دینی را بر جامعه حاکم کرد.

۲۲ بهمن سالروز تجلی عزت و غرور ملت ایران و رهایی آنها از چنگال ظالمان و نظام سلطه است، این حرکت عظیم که الهام گرفته از حماسه باشکوه کربلا و یادآور روحیه آزادی خواهی حضرت سید الشهدا (ع) بود، ریشه در عمق وجود ملت غیور ایران داشت.

اکنون با گذشت ۴۱ سال از روزهای آغازین این حرکت بالنده، دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی معترف هستند که در مقابل سیل اراده مردم فهیم و خداجوی ایران یارای مقاومت ندارند و در مقابل عزت و اقتدار آنها سر تعظیم فرود آورده فرودآورده‌اند.

این‌جانبان ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر، از مردم شهیدپرور شهرستان آرادان که بارها وفاداری خود را به نظام اسلامی ثابت نموده و برای حفظ انقلاب بارها در خط مقدم بوده‌اند دعوت می‌نمائیم تا با حضور خود در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی راهپیمایی امسال حال و هوای معنوی دیگری دارد چرا که مصادف است با اربعین شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی عزیز و قهرمان، انشاالله مردم شریف شهرستان آرادان راهپیماییِ متفاوت و فوق‌العاده ای را رقم خواهند زد و بار دیگر پیام خود را به قدرت‌های سلطه‌گر و غارتگر عرضه می‌دارند که هرگز تسلیم نخواهند شد و بر سر استقلال و آزادی خود معامله نمی‌کنند.