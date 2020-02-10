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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۲۲:۵۷

سروری خبر داد:

اسامی نامزدهای ائتلاف نیروهای انقلاب در تهران به زودی اعلام میشود

اسامی نامزدهای ائتلاف نیروهای انقلاب در تهران به زودی اعلام میشود

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: به زودی لیست ۳۰ نفره نامزدهای این شورا در تهران اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: به زودی لیست ۳۰ نفره نامزدهای این شورا در تهران اعلام می‌شود.

وی افزود: با انجام جمع بندی نهایی و بر اساس ساز و کار از پیش تعیین شده لیست نهایی نیروهای انقلاب در تهران در اسرع وقت منتشر خواهد شد.

همچنین محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام کرد که فهرست اعلام شده در رسانه‌ها فهرست نهایی نیست. ‬ وی نوشت: من به شما وعده داده بودم که دغدغه مجلس آینده همان دغدغه مردم یعنی اقتصاد است. ‌لیستی که به نام بنده اعلام شده است مورد تأیید نیست.

*موسی تیزرو*

کد مطلب 4850180

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