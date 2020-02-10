۳۵ گزارش تخلف انتخاباتی به دستگاه قضای لرستان واصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم امروز دوشنبه در دومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی و تسلیت به مناسبت اربعین سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی اظهار کرد: وظیفه اصلی این ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی است و انشاالله یک انتخابات با شور و شعور و با مشارکت حداکثری و در کمال سلامت و امنیت که مدنظر مقام معظم رهبری است را بتوانیم برگزار کنیم.
وی با اشاره به فرازی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اقشار مختلف مردم، افزود: مقام معظم رهبری در خصوص دهه فجر میفرمایند «ایّام دههی فجر برای کشور ما یک دوره بینظیر و بیبدیل محسوب میشود. دهه فجر مظهر اقتدار ملّی و مظهر عزم ملّی است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه در این دهه فجر بود که ملّت ایران با حضور خودشان، با عزم راسخِ خودشان توانستند یک بنای پوسیده و فاسدِ چندهزارساله را واژگون کنند.»
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: مقام معظم رهبری در رابطه با انتخابات میفرمایند «انتخابات برای کشور ما و ملّت ما یک فرصت است، برای دشمنان ما یک تهدید است؛ انتخابات را دستکم نباید گرفت. اینکه بعضیها راجع به انتخابات حرف میزنند، هر چه دلشان میخواهد میگویند، مردم را دلسرد میکنند، نباید انسان بهآسانی از این عبور بکند؛ انتخابات برای کشور ما یک فرصت بسیار بزرگی است؛ اوّلاً انتخابات اگر پُرشور انجام بگیرد و مردم به صورت کامل پای صندوقهای رأی حضور پیدا کنند، این تضمینکنندهی امنیّت کشور است، امنیّت کشور را تضمین میکند؛ چرا؟ برای خاطر اینکه دشمنانی که کشور را، ملّت را تهدید میکنند، از پشتوانهی مردمی بیشتر هراس دارند تا امکانات تسلیحاتی ما؛ بله، از موشک ما هم میترسند امّا از پشتوانه مردمی نظام بیشتر میترسند. حضور در انتخابات نشاندهندهی پشتوانه مردمی از نظام است، به همین دلیل موجب امنیّت است».
رزم تاکید کرد: کمیته رصد مدیران در این ستاد تشکیل شده است و با مدیران متخلف که از امکانات دولتی و اداری در راستای تبلیغ برای کاندیدای خاصی استفاده میکنند برخورد قاطع انجام خواهد شد.
وی ضمن اشاره به اینکه ۲۲ شعبه ویژگی ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان راه اندازی شده است، افزود: ۳۵ گزارش تخلفات انتخاباتی از سوی پلیس اطلاعات و امنیت و پلیس فتا استان واصل شده است که برای این تخلفات پروندههای قضائی تشکیل و در حال رسیدگی هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان ضمن تاکید بر اینکه افراد شایعه ساز که قصد جو سازی، شایعه پراکنی و بدبین کردن مردم را دارند و با هدف توهین، تهدید و تخریب رقبا دست به عملیات روانی میزنند شناسایی و با آنها برخورد لازم انجام خواهد شد، افزود: دستگاه قضائی در انتخابات کاملاً بی طرف است و این موضوع را اثبات خواهد کرد و تمام سعی خود را انجام خواهد داد که انتخابات با شور و شعور، مشارکت حداکثری و در کمال سلامت و امنیت برگزار شود.
رزم با اشاره به اینکه همه مسئولین و مدیران اجرایی در خصوص عدم حمایت از کاندیدای خاص و حفظ بیطرفی توجیه خواهند شد، ابراز داشت: با هواداران، کاندیداها یا افرادی که مرتکب جرایم انتخاباتی از جمله تبلیغات زودهنگام و راهاندازی کاروانهای تبلیغاتی شوند، برخورد قاطع انجام خواهد شد.
وی با با تأکید بر اینکه با کسانی که به سیاهنمایی و زیر سوال بردن خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران و مدیران و نمایندگان قبلی بپردازند برخورد خواهد شد، افزود: اراذل و اوباش و لیدرهای جنجالی و افراد مساله دار توسط نیروی انتظامی هر شهرستان شناسایی و تحت کنترل قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در خصوص تیراندازیهای انجام شده با سلاح تحت عنوان استقبال از کاندیدا و شور و شوق و نشاط انتخاباتی، با استفاده کننده سلاح برخورد قاطع خواهد شد و سلاح ضبط و در صورت داشتن مجوز، مجوز آن لغو و ابطال خواهد شد، اظهار داشت: قانون شفاف سازی هزینهها و مسائل مالی تبلیغات انتخابات کاندیداها پیگیری خواهد شد و کاندیداها باید مسئول مالی خود را در همین راستا به فرمانداریها معرفی نمایند.
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