علی بویری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظام مقدس اسلامی با توجه به اینکه با آرمانهای و اهداف بزرگی از جمله جمهوریت، استقلال و همچنین اسلامی بودن به وقوع پیوست از ابتدا با هجمههای سنگینی از سوی جهان استکبار روبهرو بود.
وی با بیان اینکه این فشارها و تهدیدات ایران اسلامی را نه تنها به انزوا و بازگشت از آرمانهای خود نبرده است، افزود: این فشارها مردم و مسئولان را برای برداشتن گامهای استوار مصممتر کرد و تاکنون دستاوردهای بسیاری از پیروزی انقلاب اسلامی ایران را شاهد هستیم.
فرماندار هندیجان عنوان کرد: در ایام دهه فجر با اعتباری بالغبر ۵۵۰ میلیارد ریال ۶ پروژه عمرانی و خدمترسانی در شهرستان هندیجان به بهرهبرداری رسید و آغاز عملیات اجرایی هفت پروژه دیگر نیز شروع شد.
بویری عنوان کرد: پروژههایی که در این روز به بهرهبرداری رسیدهاند شامل ساختمان جدید شهرداری و آتشنشانی شهر زهره، نمایندگی اداره تعاون روستایی هندیجان، پروژه گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی به طول ۵۸ کیلومتر و ۳۸۰ انشعاب، افتتاح اداره اوقاف و امور خیریه، راه و شهرسازی و تعزیرات حکومتی و همچنین نمایندگی پخش فرآوردههای نفتی هستند.
وی در پایان گفت: همچنین پروژههایی که آغاز عملیات اجرایی آن نیز انجام شد، شامل کلنگ زنی اجرای خط انتقال و شبکه توزیع آبرسانی به روستاهای بخش چم خلف عیسی، کلنگ زنی پروژه روکش آسفالت جاده بدر به طول ۱۰ کیلومتر، کلنگ زنی پروژه احداث و بازسازی ابنیه فنی و پلهای محور قدیم هندیجان دیلم (۲۰ دهانه پل)، کلنگ زنی پروژه آبرسانی به منطقه گردشگری و صیادی بحرکان، آئین کلنگ زنی پروژه فیبر نوری خدمات اجباری عمومی، پایش تصویری شهرستان و افتتاح سالن چندمنظوره مهران خسروی بود.
نظر شما