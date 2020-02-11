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۲۲ بهمن ۱۳۹۸، ۴:۴۷

روزنامه آلمانی: ارسال پیام تبریک به ایران اشتباها صورت گرفت!

روزنامه آلمانی: ارسال پیام تبریک به ایران اشتباها صورت گرفت!

یک روزنامه آلمانی مدعی شد که پیام تبریک «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور این کشور به ایران بمناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به اشتباه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روزنامه آلمانی مدعی شد که پیام تبریک رئیس جمهور این کشور به ایران بمناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به اشتباه صادر شده است.

«تاگس اشپیگل» روز یکشنبه به نقل از مقامات دولت آلمان ادعا کرد که بروز اشتباه سیستمی موجب ارسال این پیام تبریک به ایران شده است.

این ادعای روزنامه آلمانی پس از آن صورت می‌گیرد که فاش گردید «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس‌جمهور آلمان بر خلاف ادعای رسانه‌های این کشور سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به ایران تبریک گفته است.

به ادعای تاگس اشپیگل، پیام ارسالی به ایران بدون موافقت اشتاین مایر بوده و در حالی صورت گرفته که وی روز شنبه گفته بود قصد ندارد برای ایران پیام تبریک ارسال کند و سفیر آلمان در تهران نیز این موضوع را به اطلاع مقامات ایران رسانده بود.

کد مطلب 4850215

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