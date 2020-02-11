فریاد مرگ بر آمریکا در شیراز طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایان که صبح امروز خود را به میدان نمازی شیراز رسانده بودند حضور حماسی دیگری را خلق کردند.

شیرازی‌ها با در دست داشتن پلاکاردها مرگ بر آمریکا، تا آخر ایستاده ایم و… با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

سه راه فلسطین، میدان نمازی و چهار را زند هم اکنون مملو از مردمی است که با حضور گسترده خود نشان داده اند که همچنان به پای انقلابشان ایستاده اند و در این مسیر از دشمنان نیز هراسی ندارند.

مردم شیراز هم اکنون با مشت‌های گره کرده شعارهای انقلابی خود را سر دادند تا به جهانیان ثابت کنند در راه مبارزه با استکبار از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهند کرد.

فرهنگ شهر شیراز امروز حماسه ساز شد، حماسه‌ای از جنس شور انقلابی و ضد استکباری که تا همیشه در تاریخ ثبت بماند.