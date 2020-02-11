پیام حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ادامه راه سردار سلیمانی است

سرهنگ مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، با گرامیداشت چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سبب شکسته شدن ابهت استکبار و نظام سلطه و قدرتهای پوشالی جهان شده است.

وی افزود: امام راحل (ره) این مکتب انقلابی را با درس گرفتن از مسیر امام حسین (ع) بنا نهاد و مستضعفین در سراسر جهان حکومت اسلامی را تشکیل دادند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه بیان کرد: هزاران شهید از جمله شهید قاسم سلیمانی در راه دفاع از انقلاب و ارزشهای نظام به شهادت رسیدند.

سرهنگ بیاتی گفت: مردم میهن اسلامی به ویژه کرمانشاه امروز با حضور در یوم الله ۲۲ بهمن، یکبار دیگر با آرمان‌های امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

وی عنوان کرد: مردم با حضور در این راهپیمایی دشمن شکن خطاب به شهدا و سردار سلیمانی گفتند که راه و مکتب آنها را ادامه خواهند داد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه بیان کرد: مکتب و مسیر حاج قاسم سلیمانی هیچ گاه در کشور متوقف نمی‌شود.