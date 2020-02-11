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۲۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۱۱

معاون هماهنگ کننده سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه:

پیام حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ادامه راه سردار سلیمانی است

پیام حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ادامه راه سردار سلیمانی است

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: پیام حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ادامه دادن راه و مکتب سردار سلیمانی و شهدا است.

سرهنگ مجتبی بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، با گرامیداشت چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سبب شکسته شدن ابهت استکبار و نظام سلطه و قدرتهای پوشالی جهان شده است.

وی افزود: امام راحل (ره) این مکتب انقلابی را با درس گرفتن از مسیر امام حسین (ع) بنا نهاد و مستضعفین در سراسر جهان حکومت اسلامی را تشکیل دادند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه بیان کرد: هزاران شهید از جمله شهید قاسم سلیمانی در راه دفاع از انقلاب و ارزشهای نظام به شهادت رسیدند.

سرهنگ بیاتی گفت: مردم میهن اسلامی به ویژه کرمانشاه امروز با حضور در یوم الله ۲۲ بهمن، یکبار دیگر با آرمان‌های امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

وی عنوان کرد: مردم با حضور در این راهپیمایی دشمن شکن خطاب به شهدا و سردار سلیمانی گفتند که راه و مکتب آنها را ادامه خواهند داد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه بیان کرد: مکتب و مسیر حاج قاسم سلیمانی هیچ گاه در کشور متوقف نمی‌شود.

کد مطلب 4850380

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