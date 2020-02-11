به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم امروز با حضور با شکوه خود در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن پیام خود را به دنیا و به خصوص به ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌دهند.

وی تصریح کرد: مردم با حضور خود نشان دادند که همچنان پای کار انقلاب و نظام هستند و آماده جانفشانی برای نظام هستند. ماشالله حضور مردم زیاد و چشمگیر است و دنیا نمی‌تواند چشم خود را بر روی آن ببندد.

وی در پایان در خصوص نزدیک شدن به سال جدید و افزایش شایعات در مورد افزایش قیمت کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: هیچ دلیلی ندارد که قیمت‌ها افزایش یابد و دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ندارد و تمام تلاش ما در این جهت است که قیمت‌ها کاهش یابد.