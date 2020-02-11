ملت باحضورگسترده در راهپیمایی۲۲بهمن پیام انقلاب رابه جهان رساندند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح سه شنبه در جریان حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شهر اراک، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانطور که پیش بینی می‌شد، مردم در راهپیمایی امروز در سراسر کشور، با حضور گسترده خود با وجود شرایط سخت آب و هوایی و بارش باران و برف، نشان دادند که در هر شرایطی با تمام توان از انقلاب پشتیبانی می‌کنند.

استاندار مرکزی بیان کرد: مردم با این حضور پرشور در وضعیت سرما و بارش، یک بار دیگر با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیام امام و انقلاب را به گوش جهانیان و همچنین دشمنان رساندند.

آقازاده خاطر نشان کرد: این انگیزه بالای مردم برای پشتیبانی از نظام و انقلاب و حضور گسترده، در حقیقت پاسخ سخت و کوبنده ای از طرف امت اسلامی ایران به دشمنان انقلاب و نظام و خنثی کردن توطئه‌های بدخواهان است.

گفتنی است، هم اکنون راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در ۱۵۹ نقطه شهری و روستایی استان مرکزی همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است.