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۲۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷

استاندار مرکزی:

ملت باحضورگسترده در راهپیمایی۲۲بهمن پیام انقلاب رابه جهان رساندند

ملت باحضورگسترده در راهپیمایی۲۲بهمن پیام انقلاب رابه جهان رساندند

اراک- استاندار مرکزی گفت: ملت اسلامی ایران امروز با حضور گسترده در راهپیمایی۲۲ بهمن، پیام امام و انقلاب را به جهانیان رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح سه شنبه در جریان حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن شهر اراک، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانطور که پیش بینی می‌شد، مردم در راهپیمایی امروز در سراسر کشور، با حضور گسترده خود با وجود شرایط سخت آب و هوایی و بارش باران و برف، نشان دادند که در هر شرایطی با تمام توان از انقلاب پشتیبانی می‌کنند.

استاندار مرکزی بیان کرد: مردم با این حضور پرشور در وضعیت سرما و بارش، یک بار دیگر با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیام امام و انقلاب را به گوش جهانیان و همچنین دشمنان رساندند.

آقازاده خاطر نشان کرد: این انگیزه بالای مردم برای پشتیبانی از نظام و انقلاب و حضور گسترده، در حقیقت پاسخ سخت و کوبنده ای از طرف امت اسلامی ایران به دشمنان انقلاب و نظام و خنثی کردن توطئه‌های بدخواهان است.

گفتنی است، هم اکنون راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در ۱۵۹ نقطه شهری و روستایی استان مرکزی همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است.

کد مطلب 4850392

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