زنجانی ها بار دیگر عشق و وفاداری خود را به نظام نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۲۲ بهمن سال ۹۸ است، روزی سفیدتر از هر روز، روزی که قرار است سفیدی برفهای زمستان با سفیدی اندیشههای مردم ایران عجین شده و بر سیاهی توطئههای بدخواهان فرو بریزد. امروز هوای ۲۲ بهمن سردتر از هر سال اما حضور حماسی مردم زنجان گرمتر از همیشه بود و این سرمای طاقتفرسا را به آوردگاهی برای تجمع اندیشههای مردم آزادیخواه ایران اسلامی تبدیل کرد.
مردم مناطق مختلف استان زنجان همگام با ملت شهیدپرور ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن که تجلی حماسه چهار دهه حضور در صحنههای مختلف این انقلاب است، حضور یافتند تا بار دیگر همه اندیشهها و نقشههای دشمنان این نظام را که هزینههای زیادی برای کمرنگ کردن این حضور صرف میکنند، نقش برآب کنند. مردم زنجان با بصیرت و آگاهی خود کاملاً به مسائل روز دنیا و اهداف شوم دشمنان اشرافیت دارند و امروز در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافتند تا با این حضور، پشتیبانی خود از ولایتفقیه را به اثبات برسانند.
ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز بود که مردم زنجان با تجمع در چهارراه امیرکبیر که نقطه آغازین شروع راهپیمایی بود، به سمت امامزاده سیدابراهیم (ع) حرکت کردند. حضور طیفهای مختلف در این راهپیمایی بیانگر عمومیت این انقلاب بود، مسئلهای که دشمنان سالها است به دنبال نسبت دادن آن به طیف خاص هستند اما با نیمنگاهی به جمعیت پرشور امروز میشد به این نتیجه رسید که انقلاب اسلامی ایران با همان درصد آرایی که در سال ۵۸ به تأیید مردم رسید، امروز نیز به همان میزان در ایران و با گستردگی آن در سراسر دنیا از ارزش والایی برخوردار است.
مردم زنجان با تکیه بر اعتقادات راسخ خود و باصلابتتر از همیشه به صحنه آمدند
با وجود برودت هوای استان، مردم زنجان با تکیه بر اعتقادات راسخ خود و باصلابتتر از همیشه به صحنه آمدند که حضور نسل امروز یعنی دانشآموزان در این راهپیمایی بیشتر از هر طیفی به چشم میخورد. دانشآموزانی که تولد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران را تجربه نکردهاند اما با حضور امروز خود در این راهپیمایی و شعارهایی که دوشادوش بزرگترهایشان سر میدادند، به این معنی بود که امام راحل بر دلها حکومت میکرد.
"مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" شعار همیشگی ملت غیور ایران در طول چهار دهه اخیر بوده است که امسال نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمنماه، شاهد طنینانداز شدن این شعار تاریخی در اقصینقاط ایران اسلامی بهویژه در شهر غواصان دریادل بودیم، شعاری که در هیچ شرایطی قطع نشده و همواره در بیان انزجار ملت ایران از زیادهخواهیهای استکبار جهانی، طنینانداز خواهد شد و امروز مردم زنجان بار دیگر این شعار را برای اثبات پایمردی خود در برابر گزینههایی که همیشه بر روی میز است، سر دادند.
همت و وحدت ملت ایران با هیچ گزینه روی میز گستنی نیست
امروز روز حماسه حضور بود. اگر این مرز پرگهر حماسههای زیادی را در طول تاریخ به خود دیده و زخمی التهاب دورانها شده است، امروز همتی را میبیند که با هیچ گزینه روی میزی گسستنی نیست. مردم پایتخت شور و شعور حسینی، امروز همگام با ملت ایران، حماسهای دیگر آفریدند تا باز هم دفتر انقلاب اسلامی پربارتر و قطورتر از سالهای گذشته شود، به گونهای که دشمنان این انقلاب دیگر تاب و تحمل عظمت این شکوه را نداشته و به ناتوانی خود در عملی کردن نقشههای شومشان اعتراف میکنند.
آری، این راهی است که آمدیم و تا آخر ادامه خواهیم داد، چرا مردم ایران اسلامی حاضر نیستند به هیچ قیمتی ارزشهایی را که به قیمت ریخته شدن خون بهترین جوانان این مرز پرگهر و بهترین سردارانی چون شهید سپهبد سلیمانی به دست آمده است را از دست بدهند. مردم ایران میخواهند وطن خویش را همیشه مصداق یک شکوه پابرجا ببینند و زخمهای آن را که در دوران بحرانی برداشته است، التیام بخشند. این راهی است که آمدیم و تا ظهور مهدی موعود (عج) خواهیم پیمود.
امروز مردم زنجان فارغ از هر گونه دسته بندی و گرایش سیاسی در سالروز پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقتدر، عزتمند و متحد با تبعیت از فرامین ولایت فقیه بر عهد تاریخی خود با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وفادار و استوار هستند.
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