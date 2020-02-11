انقلاب در موضع اقتدار بیشتر قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد علوی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن مرکز لرستان با اشاره به اینکه ۲۲ بهمن را به محضر امام عصر، رهبر عزیز و شما مردم شهید پرور تبریک می گویم، اظهار داشت: امسال در شرایطی جشن پیروزی را می‌گیریم که در گلزار شهدای ما لاله‌ای برافراشته خودنمایی می‌کند و آن هم شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان است.

حضور مردم و وجود رهبری رمز ماندگار انقلاب بوده است

وی با بیان اینکه امروز با شهید سلیمانی پیمان می‌بندیم که راه او و راه شهیدان را ادامه می‌دهیم، گفت: حضور در جمع شما دلاورمردان لرستانی توفیقی است.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه چهل و یک سال از انقلاب اسلامی ما گذشت و در این مدت دشمنان هر سال به خود وعده می‌دادند که انقلاب جشن‌های پیروزی سالگرد خود را نخواهد دید اما هر سال این جشن‌ها با شکوه برگزار شد، افزود: حمایت خداوند متعال، حضور مردم و وجود رهبری رمز ماندگار انقلاب بوده است.

حجت الاسلام علوی با تاکید بر اینکه امام راحل دو بار دست به قیام و حرکت زد و هر دو بار کسی امید نداشت مبارزه فراگیر شود، گفت: در سال ۴۲ که امام پرچم مبارزه را بلند کرد، شرایط داخلی و خارجی برای مبارزه فراهم نبود، مرحوم آیت الله بروجردی در سال ۴۱ از دنیا رفت و جای یک رهبر واحد در ایران خالی شد، امام راحل در این شرایط پرچم مبارزه را بلند کرد.

وی با بیان اینکه امام حوزه‌های علمیه را نیز به مبارزه دعوت کرد و لذا علما هم وارد صحنه مبارزه شدند و این چنین امام راحل صحنه مبارزه را آماده کردند، تصریح کرد: مبارزه مقابله نیز با خود به همراه دارد، امام راحل قبل از همه خودش برای شهادت اعلام آمادگی کرد، امام فرمود من سینه خود را برای سر نیزه‌های شما آماده کرده‌ام اما برای قبول زورگویی‌های شما هرگز.

انقلاب اسلامی در موضع اقتدار بیش‌تر قرار گرفته است

وزیر اطلاعات با بیان اینکه مردم با شهادت خود حماسه ۱۵ خرداد را رقم زدند، بیان داشت: امام راحل اول هیمنه دشمن خارجی و پشتوانه‌های خارجی پهلوی را شکستند.

حجت الاسلام علوی با تاکید بر اینکه امام با بیانات خود پشتوانه‌های خارجی را در هم شکست، ادامه داد: امام در مبارزات خطاب را متوجه خود شاه کردند و فرمودند آقای شاه کاری نکن دستور بدهم تو را مانند پدرت بگیرند و از مملکت بیرون کنند.

وی، تصریح کرد: با کشتار ۱۵ خرداد و زندانی کردن امام راحل و تبعید به ترکیه، رژیم شاه خیال کرد مبارزه تمام شده است، در سال‌های ۵۴ تا ۵۷ شاه هر گروهی اعلام مبارزه کرده بود را قلع و قمع کرد و کسی نتوانست قد علم کند، در این شرایط دیگر کسی امید به مبارزه نداشت اما امام پرچم را بلند کرد، این بار پرچم با خون شهید مصطفی خمینی بلند شد، نام امام بار دیگر بر زبان‌ها جاری شد.

وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه امسال در حالی انقلاب را جشن می‌گیریم که با هدایت‌های رهبری انقلاب اسلامی در موضع اقتدار بیش‌تر قرار گرفته و محور مقاومت حماسه‌ها می‌آفریند، افزود: ترامپ بداند هیچ نتیجه‌ای از معامله قرن و ترفندهای دیگرش به دست نمی‌آورد.

همچنان شعار می‌دهیم، می‌جنگیم می‌میریم ذلت نمی‌پذیریم

حجت الاسلام علوی، بیان داشت: دشمنان داخلی و خارجی سوریه ناکام شده‌اند، دشمن عرضه تجاوز به لبنان را از دست داده، مسلمانان در جای جای دنیا با اراده پوشیده از انقلاب با مشت‌های گره کرده حماسه می‌آفریند، امروز با هدایت‌های رهبر در اوج عزت و اقتدار هستیم.

وی با اشاره به اینکه یک مسئله را ممکن است ساده بگیریم، مسئله هدف قرار دادن پایگاه آمریکایی‌ها جنبه خسارات مادی اش مهم است اما نفس اراده ایران بر زدن پایگاه آمریکا مهم‌تر است، تصریح کرد: ایران پایگاه آمریکا را هدف قرار داد و در طول زمان آمریکایی‌ها همیشه در تعرض ضربه آخر را می‌زدند و طرف مقابل را مجبور به خویشتن داری می‌کردند.

وزیر اطلاعات، تاکید کرد: این اولین بار است طرف دیگر ضربه آخر را می‌زند و آمریکا جرأت نکرد پاسخ بدهد، ایران هیمنه استکبار را در هم شکست، امروز ملت‌های دنیا به ایران با حرمت نگاه می‌کنند که ایران در برابر دشمن زانو نزد و تسلیم نشد، همچنان شعار می‌دهیم، می‌جنگیم می‌میریم ذلت نمی‌پذیریم.