الاسلام مهدی توسلی در گفتگو با حجتمهدی توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دشمن تمام توان خود را روی این گذاشته است که مردم را نسبت به انقلاب اسلامی دلسرد کند و به آنها اجازه حضور در این راهپیمایی را ندهد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه بیان کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن عمر انقلاب و ادامه این مسیر را تضمین می‌کند.

وی با بیان اینکه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به معنای واقعی در جامعه محقق شده، عنوان کرد: کشور ایران در منطقه خاورمیانه و دنیا دارای کش و قوس‌های سیاسی بوده و همیشه هم حرفی برای گفتن داشته است.

حجت الاسلام توسلی بیان داشت: هیچ کشوری جرأت نگاه چپ به آمریکا را ندارد، اما ایران سیلی محکمی با پرتاب موشک به پایگاه‌های آمریکا زد و دشمن نیز در جواب نتوانست کاری انجام دهد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به اینکه به طور حتم ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه شرکت مستمری خواهند داشت، بیان کرد: با شهادت سردار قاسم سلیمانی انگیزه مردم برای حضور در راهپیمایی چند برابر شده و به فرموده شهید بهشتی ملت ایران مانند شیشه است که اگر شکسته شود برنده‌تر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان برنده بودن کشور ایران را با تمام وجود حس می‌کنند، لذا تمام دنیا باید بدانند مردم ایران با هر طیف سلیقه و گرایش خاصی در راهپیمایی شرکت خواهند کرد و مشکلات اقتصادی آنها را از انقلاب جدا نخواهد کرد.