خبرگزاری مهر - گروه استانها: در چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر آگاهی و بصیرت ملت در استان مرکزی همچون جای جای کشور متجلی شد و به منصه ظهور نشست و انقلابی گری و ولایت مداری اهالی سرزمین آفتاب، آنها را به خیابانها کشاند تا چتر به دست و در هوای برفی و بارانی، با حضور گسترده و دشمن شکن در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پاسخ قاطع به دشمنان و بدخواهان انقلاب بدهند.
براساس این گزارش، امروز در استان مرکزی همچون سراسر کشور قلب تاریخ بار دیگر به تپش افتاد و مشتهای گره کرده در حمایت از انقلاب و نظام اسلامی و ولایت، مُهر ناامیدی بر چهره دشمن زدند.
راهپیمایی ۲۲ بهمن چهل و یکمین سالروز فجر انقلاب در سراسر استان مرکزی از صبح امروز با حضور پرشور مردم در شرایطی که در اکثر شهرها وضعیت هوا بارانی و برفی بود، آغاز شد و همچون سالهای قبل این راهپیمایی با شرکت گسترده مردم رقم خورد.
امروز اهالی سرزمین آفتاب به خیابانها آمدند تا از کوچک و بزرگ و پیر و جوان و زن و مرد، ایستادگی و پشتیبانی خود از انقلاب را به دشمن اعلام کنند و بگویند که همواره پشتیبان نظام و ولایت هستند و آرمانهای انقلاب و امام راحل را کنار نمیگذارند.
همزمان با راهپیمایی مردمی در مرکز استان، در سایر شهرها نیز راهپیمایی روز بیست و دوم بهمن به طور گسترده امروز جریان داشت و تا ظهر، لحظه به لحظه بر تعداد راهپیمایان افزوده شد.
امروز مردم خطه آفتاب به راهپیمایی آمدند تا به دشمن بگویند که هرگز نمیتواند با فشار و ایجاد تنگناهای اقتصادی، ذرهای از ولایت مداری و وفاداری مردم به انقلاب و آرمانهای امام راحل و شهدا بکاهد.
امروز صحنه راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان مرکزی شاهد اقشار مختلفی از مردم بود که از زن و مرد آمده بودند تا حمایت خود را از نظام اسلامی به اثبات برسانند و این پیام در فریادهای رسای «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» آنها متجلی شد.
یکی از جوانان شرکت کننده در راهپیمایی امروز در اراک به خبرنگار مهر گفت: دشمن میخواهد استقلالمان را از ما بگیرد، اما هرگز اجازه نمیدهیم که کشور دیگری برای ما تصمیم گیری کند و دشمن نیز نمیتواند با ایجاد مشکلات اقتصادی و تحریم کاری از پیش ببرد، چراکه ما پیرو رهبری و حامی انقلاب هستیم.
بانویی که همواره با فرزند خود در این راهپیمایی حاضر شده بود نیز به خبرنگار مهر گفت: در زمان جنگ تحمیلی جوانان این سرزمین برای حفظ انقلاب اسلامی و نظام از جان خود گذشتند و خون خود را فدا کردند، امروز نیز ما وظیفه داریم در دفاع از آرمانهای این شهیدان و کسانی همچون شهید قاسم سلیمانی، که به خاطر ما جان خود را فدا کردند، در عرصهها حضور داشته باشیم و از انقلاب خود حمایت کنیم.
مرد مسنی که در راهپیمایی حضور داشت نیز به خبرنگار مهر گفت: دشمنان باید بدانند که امت اسلامی همواره گوش به فرمان رهبر خود است و اجازه نمیدهیم که دشمنان و بدخواهان انقلاب چیزی را به ما تحمیل کنند، چرا که ما برای استقلال و عزت کشور انقلاب کردیم و جنگیدیم و امروز از داشتههای خود با تمام توان صیانت میکنیم.
به گزارش مهر، امروز حماسهای دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد و همزمان با سراسر کشور، گروههای مختلف مردم در شهرهای استان مرکزی با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی، پیام خود را به گوش جهانیان و دشمنان نظام اسلامی رساندند و حمایت خود را از نظام مقدس اسلامی با صدای رسا اعلام کردند.
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