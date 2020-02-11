ملت ایران هرگز زیر سلطه ستمگران و مستکبران نخواهد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تویسرکانی روز سه شنبه در اجتماع راهپیمایان قزوین در خیابان شهدا اظهار داشت: قرآن مسیر زندگی همه انسان‌ها را تعیین و مشخص کرده و هر کس در آن مسیر گام بردارد به سعادت می‌رسد.

وی بیان کرد: انقلاب محصول عمل به قرآن بود و این کتاب آسمانی با صدای رسا ولایت و سرپرستی غیر مؤمنان را بر مؤمنان حرام می‌داند و همه سخن امام راحل هم بر سر همین آیه شریفه بود که مردم بر سرنوشت خود حاکم شوند.

حجت الاسلام تویسرکانی بیان کرد: در رژیم گذشته ولایت خدا تعطیل شده و ولایت غیر خدا و آمریکا در کشور حاکم شده بود لذا از همان ابتدای انقلاب اسلامی، امام اعلام کرد نباید آمریکا در کشور مسلط باشد و سخن امروز مقام معظم رهبری هم حفظ استقلال و بر همین اساس است.

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفان کشور تصریح کرد: سخن امروز ما ملت ایران با دنیا عقلانی و منطقی و کلام ما مبتنی بر عقلانیت است که نمی‌خواهیم زیر بار بیگانگان، ستمگران و مستکبران زندگی کنیم.

تویسرکانی یادآور شد: امروز راهپیمایی ۲۲ بهمن تحقق نصرت دین خداست و شک نکنید پروردگار این ملت بصیر را یاری می‌کند تا به انقلاب خود ادامه دهد.

وی بیان کرد: ۴۱ سال از انقلاب سپری شده و امروز به استقلال سیاسی و عزت رسیده ایم و توانسته ایم در تولید علم، دانش هسته‌ای و نانو و صنایع نظامی یک کشور برتر باشیم و با اقتدار به راهمان ادامه دهیم.

تویسرکانی اظهار داشت: هر کشوری اگر بخشی از فشارهای وارد شده به ما را می‌دید یاد نابود می‌شد یا محکوم به شکست و پذیرش حقارت و ذلت و تسلیم بود اما ایران اسلامی به لطف رهبری و ایستادگی ملت و حمایت پروردگار به راهش ادامه می‌دهد.

وی گفت: امروز در جشن پیروزی انقلاب همه گروه‌ها با هر سلیقه و تفکری آمده اند تا بگویند ما به دنبال عدالت، عشق، محبت و کمک به مظلومان دنیا و تحقق عدالت مهدوی در سراسر گیتی هستیم.

نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفان کشور افزود: همه شهدا با خدا معامله کردند و برای عزت کشور جانشان را نثار کردند و در نظامی که بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم کرده نباید به مردم خیانت شود.

وی تصریح کرد: سازش ناپذیری، نلاش همه جانبه برای معیشت و اقتصاد مردم مبارزه با فساد و منکر باید توسط مسئولان دنبال شود تا اقتدار کشور را حفظ کنیم.

حجت الاسلام تویسرکانی یادآور شد: انقلاب گام اول را بخوبی پشت سر گذاشته و در گام دوم باید تلاش کنیم با نگاه به داخل و حفظ وحدت، ایمان و تلاش و همدلی برای اعتلای جمهوری اسلامی گام برداریم.

در این مراسم بیانیه راهپیمایان قرائت و با تکبیر حاضران تأیید شد.