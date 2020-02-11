مراسم بزرگداشت اربعین شهدای مقاومت در «بغداد» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، مراسم بزرگداشت اربعین شهدای مقاومت امروز سه شنبه با حضور مقامات سیاسی و نظامی عراق در شهر بغداد برگزار شد.

بر اساس این گزارش، «عثمان الغانمی» رئیس ستاد مشترک ارتش عراق در مراسم مذکور اقدام به ایراد سخنرانی کرد.

الغانمی در سخنانی تأکید کرد که به نمایندگی از ارتش عراق در مراسم بزرگداشت اربعین شهدای مقاومت شرکت کرده است.

رئیس ستاد مشترک ارتش عراق با بیان اینکه شهید ابومهدی المهندس نقش مهمی در نابودی تروریسم داشت، گفت: ما پیرو راه شهداء باقی خواهیم ماند.