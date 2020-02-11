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۲۳ بهمن ۱۳۹۸، ۰:۱۵

پارلمان لبنان به کابینه «دیاب» رأی اعتماد داد

پارلمان لبنان به کابینه «دیاب» رأی اعتماد داد

دولت جدید لبنان توانست روز سه شنبه رأی اعتماد پارلمان این کشور را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با تشدید اعتراض‌ها در پایتخت لبنان به وضعیت اقتصادی، پارلمان این کشور روز سه شنبه به کابینه «حسان دیاب» رأی اعتماد داد.

کابینه جدید لبنان که ماه گذشته با حمایت جنبش قدرتمند حزب الله تشکیل شد، امیدوار است با اجرای یک طرح نجات مالی که بر پایه رأی اعتماد پارلمان شکل گرفته است، بتواند لبنان را از بحران مالی کنونی خارج کند.

«حسان دیاب» نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود پیش از مراسم رأی گیری مأموریت دولت خود را یک «مأموریت انتحاری» توصیف کرد که شامل تلاش برای فرونشاندن «یک توپ آتشین» است. وی در این باره گفت: «ما باید صادق باشیم و تصدیق کنیم که خطر فروپاشی متأسفانه یک وهم و خیال نیست».

دیاب همچنین گفت که اولویت دولت لبنان باید حفظ ذخایر اندک ارز خارجی برای واردات کالاهای اساسی همچون غذا، سوخت و دارو باشد.

کد مطلب 4850929

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