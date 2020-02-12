برق ۷۰ هزار مشترک گیلانی وصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع اظهار کرد: در ارتفاعات بیش از دو متر و در جلگه بیش از یک متر برف باریده و همین مسئله مشکلاتی را در زیرساخت‌های برق و تأسیسات استان ایجاد کرده که موجب قطعی برق ۲۵۰ هزار مشترک شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۷۰ هزار مشترک برق دار شده‌اند و اکنون بخش زیادی از مردم برق دار هستند.

استاندار گیلان با اشاره به وجود یک میلیون و ۴۷۶ هزار مشترک برق در استان گفت: قدیمی بودن و فرسودگی خطوط انتقال برق؛ مشکلاتی در مناطق سخت گذر در بخش تأسیسات برق ایجاد کرده و در حال حاضر ۱۷۸ هزار مشترک، قطعی برق دارند.

دکتر زارع خاطرنشان کرد: اولویت همزمان ما بازگشایی مسیر و رهاسازی خودروهایی است که در مسیر رودبار به سراوان و رشت بودند و بیش از دو هزار و ۵۰۰ خودرو رهاسازی و بالغ بر ۵۰۰ نفر از در راه ماندگان نیز اسکان اضطراری داده شده‌اند.

وی یادآور شد: اکیپ‌های فعال راهداری در مسیرهای ارتباطی حضور دارند و در مورد ترافیک سنگینی که در جاده امام زاده هاشم رشت گزارش شده؛ تا بامداد فردا، بازگشایی انجام شود.

استاندار گیلان با اشاره به آغاز بارش برف از سه روز گذشته و از غرب استان گفت: ۵۰ شهر از ۵۲ شهر و قریب به اتفاق روستاهای استان، درگیر برف بودند؛ البته اقدامات اولیه بر اساس اطلاع رسانی صورت گرفته از قبل در لحظات ابتدایی بارش‌ها آغاز شد.

وی افزود: مسافرانی که از قزوین به رشت می‌آمدند، در محور سراوان دچار مشکلاتی شدند که به تعداد زیادی از آنان کمک رسانی شد.

زارع خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ روستا با قطع آب آشامیدنی مواجه بودند که تاکنون، آب شرب ۱۱ روستا برقرار شده است.