به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجانشرقی با صدور پیام مشترک از حماسه حضور مردم بصیر و انقلابی این استان در راهپیمایی چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (یومالله ۲۲ بهمن) قدردانی کردند.
متن پیام به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
تقارن چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با ایام چهلمین روز شهادت سردار رشید اسلام، سپهبد قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همرزمان شهیدشان، روحیه مقاومت و آزادگی را بیش از پیش در میان ملت با بصیرت ایران زنده کرده است.
و این صدای گامهای استوار، همت سترگ، عزم راسخ و قلبهای مملو از شور و ایمان مردم متدین و ولایتمدار آذربایجان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، پاسخی انقلابی و خیزشی مردمی علیه همه توطئههای اقتصادی و فرهنگی استکبار و همچنین طرح احمقانه و از پیش شکست خورده معامله قرن است که یقیناً ًمنجر به اضمحلالِ هرچه زودتر صهیونیست بین الملل خواهد شد.
بدون شک حضور پرشور و درخور تحسین ولی نعمتان اصلی انقلاب در لبیک به منویات مقام معظم رهبری برگ زرین دیگری از تاریخ حماسه آفرینیهای ملت قهرمان آذربایجان است و این حضور گسترده و وصف ناپذیر تمامی دسیسهها و نقشههای دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی و برملا خواهد ساخت.
اینجانبان متواضعانه و با تمام وجود پروردگار متعال را سپاس میگوئیم و از شما مردم غیرتمند و همیشه در صحنه استان کمال تشکر و قدردانی را مینمائیم که چنین صحنههای زیبا و باشکوهی را آفریدید و تجسم عینی وحدت و استکبارستیزی را به نمایش گذاشتید.
درود خدا به روان پاک شهیدان انقلاب اسلامی ایران و شما مردم مؤمن و همیشه در صحنه که بار دیگر همگام با ملت بزرگ ایران برای تجدید بیعت با آرمانهای مقدس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و در لبیک به فرامین ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) حماسهای دیگر آفریدید و جهانیان را مبهوت حضور با شکوهتان کردید.
نظر شما